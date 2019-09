Advanced Aesthetic Technologies et China National Biotec Group annoncent une coopération stratégique

BROOKLINE, Massachusetts, 20 septembre 2019 /CNW/ - Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), chef de file de la technologie des implants esthétiques en gel, et China National Biotec Group (CNBG), filiale de la China National Pharmaceutical Group Corporation (SINOPHARM), ont annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'accords de coopération stratégique. Cette nouvelle relation est fondée sur la reconnaissance par CNBG des produits d'AAT et la reconnaissance par AAT de la position du CNBG en tête de l'industrie biopharmaceutique de la Chine; ce partenariat sera marqué par une coopération étroite en matière de participation et de produits. Selon l'accord, CNBG acquerra une participation importante mais sans droit de contrôle dans AAT, en échange d'un investissement dans AAT, et Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD., filiale de CNBG (ci-après appelée « société Lanzhou ») sera chargée d'obtenir les approbations requises des autorités réglementaires chinoises et de distribuer les produits Algeness® d'AAT en Chine continentale.

CNBG est la plus grande société biopharmaceutique de la Chine, et la société Lanzhou est le seul producteur de toxine botulique en Chine. Le produit Hengli® (LANTOX) domine le marché chinois de la toxine botulique; il est distribué dans plus de 6 500 établissements de soins d'esthétique en Chine et représente plus de 75 % du marché chinois de la toxine botulique A.

Algeness® d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc. est une gamme de charges dermiques brevetées injectables entièrement résorbables utilisées dans les implants en gel; elles sont naturelles à 100 %, ce qui présente des avantages sur les plans de l'innocuité et du rajeunissement de la peau et donne des résultats d'apparence naturelle lorsque la peau est au repos ou en mouvement. Parmi les principaux avantages cliniques, mentionnons une enflure minimale au moment de l'injection et des résultats visibles immédiatement. Algeness porte la marque CE et est actuellement distribué dans plus de 30 pays. AAT a entrepris des démarches d'approbation auprès de la FDA en vue d'une commercialisation aux États-Unis.

Doug Abel, PDG d'AAT, explique : « Nous sommes ravis d'établir une relation exclusive en Chine avec CNBG. L'excellence de CNBG en développement biopharmaceutique et la place dominante de la société Lanzhou dans le marché chinois des soins d'esthétique en font des partenaires idéaux qui accompagneront Algeness au cours du processus d'homologation en Chine et au cours de sa mise en marché. Nous sommes également ravis que CNBG reconnaisse qu'Algeness a le potentiel de révolutionner le marché des charges dermiques. L'investissement de CNBG, combiné à nos efforts soutenus de financement, nous permettra de soumettre Algeness au processus d'homologation de la FDA, ce qui suppose notamment de tenir des essais cliniques. Notre entrée prévue dans les marchés de la Chine et des États‑Unis représente d'importantes mesures productrices de valeur pour AAT. »

Selon Brian M. Kinney, M.D., F.A.C.S., membre du conseil d'administration d'AAT et chirurgien plasticien établi à Los Angeles, en Californie, « Algeness représente un "implant" de comblement de tissus mous qui répond à un besoin réel des praticiens et des patients puisqu'il donne des résultats immédiats en limitant l'enflure, les effets secondaires et les conséquences sur le système immunitaire. Le produit, en plus de procurer du volume, permet de donner des formes. Mes patients veulent des produits naturels et sécuritaires qui donnent une apparence et une sensation naturelles. Algeness pourrait combler le souhait de ces patients d'une façon nouvelle et novatrice. »

À propos d'Algeness®

Algeness est un implant en gel entièrement naturel, biodégradable et biocompatible à base d'agarose, exempt de tout agent synthétique et sans réticulation chimique. Les charges dermiques Algeness ajoutent immédiatement du volume dans le visage. Le produit offre une excellente persistance sans la réticulation chimique produite par les produits de comblement en acide hyaluronique. Algeness est offert en quatre concentrations d'agarose qui permettent de réaliser des améliorations cosmétiques aux lèvres, aux ridules et aux rides autour de la bouche et de donner des formes et du volume aux joues et à la mâchoire, entre autres. Algeness, qui porte la marque CE, est en vente dans 33 pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et du Moyen-Orient.

À propos de China National Biotec Group

CNBG est une filiale à part entière de Sinopharm, le plus important groupe chinois dans le domaine des produits pharmaceutiques et des soins de santé, dont les principales activités sont la distribution, la vente au détail, la recherche et la fabrication de produits de soins de santé. CNBG est le fabricant exclusif de la toxine botulique A en Chine et occupe environ 77 % du marché chinois. L'entreprise, qui mène ses activités depuis plus de 20 ans, a établi un solide réseau en Chine pour la vente et la distribution de produits thérapeutiques et de soins d'esthétique dans tous les principaux domaines cliniques. Hengli, marque déposée de CNBG, est reconnue comme l'une des marques les plus influentes dans le domaine des soins d'esthétique. CNBG est également l'un des plus grands producteurs et fournisseurs de vaccins et de produits dérivés du plasma en Chine. La solide croissance organique de l'entreprise dans ses principaux segments d'activité procure à l'entreprise des flux de trésorerie soutenus qui lui permettent de poursuivre son expansion.

À propos de l'industrie des soins d'esthétique

Selon Market Research Future, le marché mondial des charges dermiques devrait connaître une croissance annuelle composée de 12,5 % au cours des cinq prochaines années et devrait représenter un marché de 10 milliards de dollars d'ici 2023. Les principaux facteurs qui stimulent la croissance de ce marché sont la demande accrue des praticiens et des consommateurs pour des interventions peu invasives ou non invasives1. À l'échelle mondiale, plus de 8,5 millions d'injections sont effectuées chaque année par des chirurgiens plasticiens, des dermatologues et d'autres praticiens2. Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery, en 2018 aux États-Unis seulement, les chirurgiens plasticiens ont effectué plus de 2,6 millions d'injections; 30 % de ces interventions étaient des injections d'acide hyaluronique, ce qui représente un marché total de plus de 1,15 milliard de dollars. Le nombre d'injections effectuées aux États-Unis a augmenté de 39 % au cours des cinq dernières années3.

Algeness® et Master Your Results® sont des marques déposées d'AAT, Inc. et de sa filiale, Algeness-Europe Ltd, en Irlande.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

AAT ne peut garantir que les transactions visées aux termes des accords de coopération seront réalisées rapidement, ni qu'elles le seront. Ces transactions sont assujetties à différents risques et incertitudes. Tous les énoncés autres que les énoncés sur des faits historiques qui figurent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs et ne constituent pas une garantie de rendements à venir. Les résultats réels pourraient être considérablement différents des résultats évoqués dans les énoncés prospectifs.

