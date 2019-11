Adsum Groupe Conseil Inc. annonce la nomination de Fahd Bouayed au poste d'associé et chef des finances du groupe

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Henri-Jean Bonnis, associé et chef de la direction d'Adsum Groupe Conseil Inc. annonce aujourd'hui la nomination de Fahd Bouayed au poste d'associé et chef des finances du groupe. Diplômé de HEC Montréal, de l'Université de Virginie et de la London Business School, Fahd amène plus de 20 ans d'expérience en conseil de gestion, en stratégie organisationnelle et en transformation finance.

En plus d'accompagner les clients d'Adsum dans leur projets stratégiques, Fahd dirigera l'ensemble des activités opérationnelles et financières du groupe.