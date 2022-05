Adoption internationale - Le ministre Carmant souligne le lancement du programme de préparation des candidats à l'adoption internationale

QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de préparation des candidats à l'adoption internationale, L'adoption internationale : les premiers pas de ma réflexion. Ce programme s'adresse aux personnes intéressées à entreprendre une démarche d'adoption internationale afin de les informer, les sensibiliser aux réalités de l'adoption internationale et les soutenir dans leur décision d'entreprendre ou non un tel projet de vie.

Ce programme se réalise entièrement en ligne. Il a été pensé pour que les personnes inscrites puissent le suivre de manière autonome, à leur rythme et selon leur horaire. Il vise à aider les participants à :

identifier leurs attentes, leurs capacités, leurs limites ainsi que leurs défis par rapport à un projet d'adoption internationale ;

être au fait des besoins et particularités d'un enfant adopté ;

reconnaître les différentes attitudes et compétences requises sur le plan de la parentalité adoptive ;

mieux comprendre les droits des enfants dans le monde ainsi que ceux des enfants disponibles pour l'adoption ;

se familiariser avec les règles applicables à l'adoption internationale, les étapes d'un projet, le rôle des différents acteurs impliqués et d'autres informations essentielles ;

considérer les avantages, les inconvénients et les limites de l'adoption internationale en lien avec leur projet personnel ;

prendre une décision éclairée quant au fait de s'engager ou non dans un projet d'adoption internationale ;

formuler, s'il y a lieu, leur projet personnel d'adoption à l'intérieur du cadre social et international dans lequel il s'inscrit.

Le programme a été développé sous la forme d'une série web de neuf épisodes comprenant des lectures, des activités, des questionnaires et de l'écoute audio et vidéo. Les participants seront guidés au fil des épisodes abordant les thèmes suivants :

La motivation à la base du désir d'adopter un enfant ;

Le vécu des enfants en contexte d'adoption ainsi que les mythes et croyances sur la parentalité adoptive ;

Le développement socioaffectif de l'enfant, les facteurs de risque préadoption et les facteurs de protection ;

Les différents aspects de la santé globale de l'enfant adopté ;

La situation des enfants dans le monde et le contexte légal de l'adoption internationale ;

Le vécu préadoption de l'enfant et sa quête identitaire en tant que personne adoptée ;

L'expérience de l'adoption internationale telle que vécue par des parents adoptants ;

Le déroulement d'un projet d'adoption internationale ;

La décision d'entreprendre ou non un projet d'adoption internationale.

« Avec ce nouveau programme, nous souhaitons apporter à toutes les personnes qui songent à s'engager dans un projet d'adoption internationale des informations qui leur permettront de nourrir leur réflexion. Ce programme structuré et disponible en ligne marque l'engagement du gouvernement à continuer de protéger le droit de tous les enfants, et à accompagner ceux et celles qui envisagent ce projet de vie qui, on le sait, entraîne des changements importants pour chaque membre de la famille. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Rappelons que le programme de préparation des candidats à l'adoption internationale a été élaboré par le Secrétariat à l'adoption internationale (SAI) en collaboration avec l'Université TÉLUQ et de nombreux partenaires du domaine. Ce projet fait partie des engagements du SAI prévus au Plan d'action 2019-2024 Bâtir le futur ensemble .

Le programme est conçu pour les personnes qui souhaitent entreprendre un projet d'adoption internationale ainsi que leur entourage immédiat (parents, amis).

Ce programme aborde neuf grands thèmes présentés sous la forme d'une série Web. Chaque épisode couvre un thème particulier.

Ainsi, en cohérence avec l'engagement du MSSS de protéger tous les enfants, l'attestation de participation au programme de préparation des candidats à l'adoption internationale deviendra obligatoire par règlement au début de l'année 2023, lorsque la traduction du programme en anglais sera terminée. Le caractère obligatoire du programme se veut une réponse au besoin d'information, de connaissances et d'accompagnement, exprimé par les personnes adoptées, les parents adoptants et les partenaires en adoption internationale. Ces préoccupations trouvent d'ailleurs écho dans les résultats de projets de recherche réalisés sur la trajectoire en adoption internationale.

Pour en savoir plus, consultez le lien du programme de formation.

