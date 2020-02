Adoption du projet de loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec. Les deux organismes verront le jour à compter du 1er juin 2020. À cette date, toutes les activités du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) seront redéployées et celui-ci sera dissout.

Centre d'acquisitions gouvernementales

Le Centre d'acquisitions gouvernementales est dédié aux achats regroupés de l'ensemble des ministères et organismes, incluant le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et ce, afin d'en accroître le volume et d'en maximiser les retombées.

Infrastructures technologiques Québec

La mission d'Infrastructures technologiques Québec est de donner aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs ainsi que l'expertise de pointe afin de contribuer significativement à la transformation numérique gouvernementale.

« Le gouvernement a pu mener à bien ce projet de loi ambitieux qui contribuera à une plus grande performance de deux fonctions névralgiques de l'État, la gestion des infrastructures technologiques et des acquisitions. C'est avec la collaboration de l'ensemble des parties impliquées dans ce regroupement que le gouvernement agira pour assurer des services efficients et qui tirent profit de l'ensemble des expertises. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

« Avec Infrastructures technologiques Québec, le gouvernement assure pour la première fois une utilisation plus performante de ses actifs, et ce, pour une prestation de services publics répondant aux besoins et aux attentes des Québécoises et des Québécois. Je suis confiant qu'ITQ assurera le développement, l'exploitation et l'optimisation des infrastructures technologiques gouvernementales en évitant toute duplication. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.

Faits saillants - Centre d'acquisitions gouvernementales

Le regroupement de l'expertise générera une meilleure efficience. Le développement et la diffusion des bonnes pratiques seront favorisés.

Il y aura une plus grande cohérence dans les stratégies d'acquisitions utilisées. L'application des orientations gouvernementales en matière d'acquisitions sera uniforme à l'ensemble des organismes du gouvernement.

La concentration de l'expertise permettra la mise en place de moyens innovants pour accroître l'efficacité et la qualité des services dispensés aux Québécoises et Québécois.

Il y aura consolidation des relations commerciales et des partenariats durables, générateurs d'opportunités d'affaires.

L'orientation gouvernementale visant le développement local et socioéconomique devra être respectée.

Faits saillants - Infrastructures technologiques Québec

Infrastructures technologiques Québec est un organisme dont la mission est exclusivement dédiée aux services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs.

Sa création favorisera une meilleure cohérence dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales.

La création d'Infrastructures technologiques Québec s'inscrit aussi dans la foulée de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, laquelle prévoit le développement de fondations technologiques qui contribueront à générer des bénéfices.

