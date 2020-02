Adoption du projet de loi no 40 - Nouvelle structure, nouvelle gouvernance, même culture d'excellence

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'adoption du projet de loi no 40 édictant des changements au sein du réseau public d'éducation, l'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) s'engage à déployer la transformation des commissions scolaires de façon facilitante et diligente. Chose certaine, au-delà des changements introduits dans la loi, nos directions générales continueront de placer la réussite éducative de l'élève au cœur de leurs actions.

Rappelons que depuis la présentation de cette pièce législative, l'ADIGECS avait adopté une position de neutralité quant au modèle de gouvernance préconisé, jugeant inapproprié de se prononcer sur la structure de qui les directions générales relèvent hiérarchiquement. Prenant acte de la volonté gouvernementale d'instituer des conseils d'administration paritaires composés de parents, de membres de personnel et de représentants de la communauté et d'une loi maintenant adoptée à l'Assemblée nationale du Québec, l'ADIGECS assure le gouvernement que la période de transition prévue dans la loi servira à préparer une migration réussie vers les nouveaux centres de services scolaires souhaités.

« Tout en reconnaissant que les commissaires scolaires ont apporté une contribution exceptionnelle, nos organisations ont toujours été guidées par la qualité du service aux élèves, leur réussite et par la recherche de l'efficience, de la performance et de l'optimisation. Elles continueront de l'être avec un conseil d'administration. Au cours des prochains mois, des centres de services scolaires verront le jour pour appuyer les établissements et mettre en place les meilleures conditions de réussite pour les élèves. Ces centres hériteront d'un nouveau mode de fonctionnement, d'une gestion collaborative renforcée et de nouvelles responsabilités, mais ils conserveront la même culture d'excellence », a commenté le président de l'ADIGECS, Lucien Maltais.

L'ADIGECS tient à remercier sincèrement tous les commissaires scolaires qui se sont succédé au fil des années et qui se sont acquittés de leur mandat avec ardeur, dévouement et rigueur.

À PROPOS DE L'ADIGECS

L'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) regroupe plus de 160 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

