Adoption du projet de loi no 23 - L'ADGSQ OFFRE SA COLLABORATION AU MINISTRE DE L'ÉDUCATION

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Dans la foulée de l'adoption du projet de loi no 23, l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) offre son habituelle collaboration à la mise en œuvre des dispositions contenues dans la pièce législative, notamment l'instauration d'un Institut national d'excellence en éducation (INEÉ), longtemps réclamé par les directions générales.

L'INÉE colligera et produira des données probantes, en plus de faire l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'enseignement, dans l'objectif de renforcer notre système d'éducation, faciliter la prise de décisions et, ultimement, favoriser la réussite éducative des élèves.

Quant aux mesures concernant le pouvoir de nomination des directeurs généraux par le ministre de l'Éducation, l'Association est convaincue que le leadership, l'engagement et la compétence de ses membres leur permettront d'exercer leurs fonctions et leurs responsabilités à la hauteur des attentes de la communauté, du ministère et de la population dans son ensemble.

L'ADGSQ se réjouit de la décision d'ajouter temporairement sept nouveaux programmes de 2e cycle universitaire au Règlement sur les autorisations d'enseigner. Cette décision s'inscrit en cohérence avec les priorités énoncées en début d'année par le ministre de l'Éducation, Monsieur Bernard Drainville, lesquelles visaient, entre autres, à accélérer le déploiement de stratégies concrètes pour contrer la pénurie de personnel enseignant au Québec.

« La Loi sur l'instruction publique a été maintes fois modifiée au cours des dernières années. À toutes ces occasions, notre Association, appuyée par l'expertise et le leadership de ses membres, a adopté une approche de collaboration et d'ouverture. Quelle que soit la nature de ces changements ou des nouveautés à implanter, nous sommes guidés par l'intérêt des élèves, de nos établissements et de notre personnel », a commenté le président de l'ADGSQ, Monsieur Lucien Maltais.

