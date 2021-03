Adoption du projet de loi 73 - Procréation assistée : après un long hiver, le printemps

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Infertilité Québec (ACIQ) salue l'adoption du projet de loi 73, loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée. Elle souhaite également souligner le travail exceptionnel de M. Lionel Carmant et de son cabinet ainsi que des membres de la Commission de la santé et des services sociaux.

« Le projet de loi 73 facilitera grandement la concrétisation de projets familiaux pour de nombreux Québécois et Québécoises et c'est avec plaisir et un grand soulagement que l'ACIQ et l'ensemble de ses membres accueillent la nouvelle », dit Mme Céline Braun, présidente de l'ACIQ. « Nous sommes heureux de voir que le gouvernement Legault jette les bases d'un programme adapté à la réalité du Québec et que nous souhaitons pérenne. L'adoption rapide et efficace du projet de loi témoigne de l'importance accordée à ce dossier et de l'engagement du gouvernement à faire de celui-ci une priorité. »

L'adoption de cette loi permettra aux Québécois et Québécoises infertiles l'opportunité de fonder une famille. De plus, le Québec est désormais de retour parmi les États qui ont fait de la santé reproductive une priorité : l'Ontario, l'État de New York, la Grande-Bretagne, l'Argentine, la France et bien d'autres.

Il reste toutefois des étapes importantes à franchir avant la couverture publique d'un premier cycle de fécondation in vitro. En effet, des ententes doivent être conclues avec les associations et fédérations médicales et l'infrastructure informatique doit être mise en place pour le retour de la fécondation in vitro au Québec et l'encadrement des activités de procréation assistée. « Nous invitons le ministère de la Santé et de Services sociaux, la Régie de l'assurance maladie du Québec et les autres parties prenantes à travailler prestement pour le bien des personnes infertiles qui attendent patiemment depuis si longtemps », conclut la présidente de l'ACIQ.

À propos de l'Association Infertilité Québec (ACIQ) : Fondée en 2005, et anciennement connue sous le nom d'Association des couples infertiles du Québec, l'Association Infertilité Québec a pour mission de représenter et de promouvoir les intérêts des personnes touchées par l'infertilité afin que celles-ci puissent recevoir un service accessible et de qualité. L'ACIQ se veut également une ressource pour les individus qui traversent la dure réalité de l'infertilité et qui ont besoin d'aide, de support et d'information.

SOURCE Association infertilité Québec (ACIQ)

Renseignements: Source : Céline Braun, Tél. : 514-452-6775, Courriel : [email protected], Site web : https://www.infertilite.ca, Facebook : https://www.facebook.com/aciq2018. Twitter : https://twitter.com/laciq2005

