Adoption du décret pour le tramway de Québec - L'ACQ - Québec salue cette nouvelle étape vers une relance économique

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) - Région de Québec, souligne la publication officielle du décret gouvernemental adopté le 7 avril dernier par le conseil des ministres, donnant ainsi le feu vert au projet de tramway, dans la ville de Québec.

« L'ACQ - Québec se réjouit de l'adoption du décret ministériel qui donne ainsi l'aval au projet de tramway à Québec. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour la ville et la région de Québec. Ce grand projet nous apparait être une opportunité majeure de développement économique dans le contexte actuel », a mentionné monsieur Pierre Blouin, président de l'ACQ - Québec.

« La relance économique est au cœur des préoccupations et des actions des membres de notre industrie. Nous ne pouvons qu'accueillir positivement cette étape cruciale dans la réalisation du tramway. Ce projet structurant est un levier important pour nourrir l'industrie de la construction, qui est déjà un pilier majeur de la relance économique de la région », a ajouté madame Véronique Mercier, directrice générale de l'ACQ Québec.

À propos de l'ACQ - Québec

L'ACQ - Québec est une association régionale faisant partie du réseau provincial de l'ACQ, lequel représente le plus important regroupement patronal de l'industrie de la construction au Québec. Sa mission est de défendre les intérêts des entrepreneurs lors des négociations de conventions collectives en plus d'offrir une multitude de produits et services par le biais d'un abonnement annuel. L'ACQ - Québec détient également un centre de formation ouvert à tous qui compte parmi les plus reconnus et les plus complets de l'industrie.

