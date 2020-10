Adoption du budget de fonctionnement 2021 et du PDI 2021-2030

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté, le 5 octobre dernier, lors d'une séance de conseil extraordinaire, le budget de fonctionnement 2021 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 (PDI).

« Je suis fière de ce budget qui reflète les priorités de la population de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Nos investissements massifs dans nos parcs, nos lieux communautaires et dans notre réseau cyclable amélioreront grandement le bien-être et la qualité de vie de nos familles, nos jeunes et de nos aînées et aînés. Par ailleurs, dans le contexte actuel, nous avons dû redoubler d'efforts et de créativité pour présenter un budget équilibré, tout en continuant à offrir des services de qualité à nos citoyennes et citoyens. En effet, les transferts de la Ville centre sont nettement insuffisants pour combler les dépenses de notre arrondissement », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement.

Faits saillants du budget de fonctionnement 2021

L'arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de 60 365 500 $. La stratégie budgétaire élaborée permettra de réduire les dépenses tout en préservant le niveau de service à la population. Pour ce faire, la hausse de la taxe locale sera limitée au niveau de l'indice du taux d'inflation et une optimisation des revenus de sources locales sera également mise en œuvre afin de générer des revenus additionnels.

La mobilité et la sécurité, au même titre que la transition écologique et le service à la population figureront au cœur du plan d'action 2021. Voici quelques-unes des priorités pour l'an prochain :

Mobilité et sécurité

Poursuite du déploiement d'un réseau cyclable connecté et sécuritaire.

Adoption d'une première Politique en matière d'apaisement de la circulation.

Transition écologique

Intégration des concepts de transition écologique dans tous les projets de réaménagement.

Plantation d'arbres et de vivaces pour contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur et élaboration d'une vision d'agriculture urbaine.

Adoption d'un projet de modification réglementaire sur le stationnement.

Services à la population

Maximisation de la présence numérique dans l'offre de service à la population.

Amorce du développement d'un quartier culturel.

Maintien des interventions en matière de prévention et de lutte contre l'insalubrité.

Poursuite des démarches pour finaliser la création d'une société de développement commercial.

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030

Pour la première fois, et conformément aux directives de la Ville, les membres du conseil d'arrondissement ont adopté une planification d'investissements pour les dix prochaines années. Cette dernière sera cependant révisée annuellement afin de suivre l'évolution des priorités d'actions.

Le PDI 2021-2030 adopté prévoit une enveloppe budgétaire de 69 810 000 $.

Les investissements seront consacrés à la protection des immeubles (28 141 000 $), à la réfection routière (24 655 000 $) et au réaménagement des parcs (17 014 000 $).

L'arrondissement disposera également d'investissements et de sources de financement supplémentaires pour mener à bien ces projets.

Quelques-uns des investissements prévus pour l'année 2021 :

Protection des immeubles

Stationnement de l'aréna Saint-Michel (1 M$)

(1 M$) Centre Jean-Rougeau (700 000 $)

Chalets des parcs Howard, Sainte-Yvette et Saint-Damase (875 000 $)

(875 000 $) Piscine Joseph-Charbonneau (350 000 $)

Réaménagements de parcs

Parc Howard (2,1 M$)

(2,1 M$) Parc Villeray (2 M$)

Parc De Turin (958 000 $)

Parc George-Vernot (250 000 $)

(250 000 $) Parc Champdoré (213 000 $)

Réfection routière

Aménagement des rues locales (1,4 M$)

Reconstruction de trottoirs (550 000 $)

Implantation de mesures d'apaisement de la circulation (300 000 $).

La présentation du budget de fonctionnement 2021 et du PDI 2021-2030 est disponible sur le site Web de l'arrondissement.

