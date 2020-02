Adoption de plans d'action pour tracer l'avenir en culture et en développement social

« Plus précisément, le Plan d'action culturel incarne une volonté claire et affirmée de l'arrondissement et de tous ses partenaires de faire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension un milieu de vie unique, attrayant, dynamique, où chaque citoyenne et citoyen pourra participer et avoir accès à une vie culturelle foisonnante et riche. Par ailleurs, le Plan d'action en développement social traduit notre volonté de créer des conditions favorables à la mise en œuvre d'actions porteuses tout en favorisant les partenariats avec les milieux communautaire et institutionnel ainsi qu'entre les différents services de notre arrondissement et de la Ville de Montréal », a souligné Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.