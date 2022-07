La série T comprend les modèles A20 TXE, A20F TXE, DECE 300TXE et A26S TXE. Les modèles de série M les plus attendus comprennent les modèles DECE 200FM, DECE 260STM et DECE 300M, qui sont également des modèles à entraînement central lancés par ADO pour la première fois.

Le DECE 300M est un produit remarquable qui fait appel au système de capteur de couple correspondant au moteur à entraînement central Bafang M510 pour obtenir une réaction sensible et une montée facile. Le couple du moteur à entraînement central Bafang peut atteindre 95 Nm. Son accélération puissante et sa capacité de monter les côtes garantissent une montée puissante de 15 minutes et favorisent une expérience de conduite extraordinaire.

L'exposition EUROBIKE, qui est la plateforme d'influence la plus connue de l'industrie sur la scène internationale, offre une tribune permettant aux marques de communiquer et de coopérer avec le monde. La marque ADO a été invitée à participer à l'exposition, ce qui témoigne une fois de plus de son développement rapide et de son excellente réputation.

Le kiosque de la marque ADO (A04) est situé dans le hall n° 9 du centre d'exposition. Nous sommes impatients de vous rencontrer.

Le laboratoire et le projet de déplacement à faible émission de carbone d'ADO

Le centre de recherche et de développement et le laboratoire d'ADO ont eu l'honneur d'obtenir la certification de laboratoire QTL de SGS et ont mené à bien la coopération stratégique dans le cadre d'un « projet de déplacement à faible émission de carbone » avec SGS. Il s'agit également du premier projet de coopération à faible émission de carbone mené par SGS dans l'industrie du vélo électrique. ADO a franchi une première étape importante grâce à une technologie puissante. Cela a permis à la marque ADO de passer au niveau supérieur, ce qui témoigne également de la ferme détermination de l'entreprise à devenir une marque d'innovation technologique intégrée au sein de l'industrie verticale des déplacements à assistance électronique.

Les déplacements à faible émission de carbone représentent le style de vie et la culture du déplacement que recherchent la plupart des utilisateurs, ainsi que l'incarnation spécifique d'ADO qui consiste à rester fidèle à son aspiration originale et orientée vers l'utilisateur.

Toutes les conceptions de produits d'ADO intègrent des habitudes de vie « à faible émission de carbone » orientées sur la protection des matériaux et la création d'environnements exempts d'odeurs ou de produits toxiques. Sur le plan du fonctionnement, les batteries alimentées aux nouvelles énergies peuvent sauver la production liée aux activités environnementales.

À propos d'ADO

Aujourd'hui, ADO détient déjà plus de 16 brevets et les droits d'auteur de 6 logiciels. ADO a mis au point le système de commande à deux modules G-Drive, ce qui lui procure de nombreux avantages concurrentiels. ADO a beaucoup investi dans la recherche et le développement de produits et dans la qualité de la production, et a obtenu les certifications CE, SGS et DEKRA. Jusqu'à présent, ADO a fait son entrée successivement sur les grandes plateformes européennes comme Décathlon et Mediamarket.

ADO demeure axée sur l'utilisateur et insiste sur la qualité des produits et des services pour protéger les déplacements quotidiens des consommateurs et leur offrir un plus grand nombre de possibilités. ADO est déterminée à construire une communauté de vélo électronique pleine d'amour et en plein essor. Son objectif stratégique est d'être intégrée à une marque mondiale axée sur les innovations technologiques faisant sa marque au sein de l'industrie verticale des déplacements à assistance électronique, et elle vise à incarner « Crescent Lake ».

Traversez votre ville; ADO EBIKE

