ADO Ebike et Yvonne LI en 2022 : Un parcours vers l'excellence

KARLSRUHE, Allemagne, 15 novembre 2022 /CNW/ - Le 12 novembre 2022, ADO (A DECE OASIS) Ebike a organisé un événement au Sportzentrum Eggenstein à Karlsruhe, en Allemagne, pour annoncer officiellement la nomination de la joueuse de badminton Yvonne Li comme ambassadrice de la marque. Yvonne Li incarne la vision de la marque ADO, qui consiste à « inspirer davantage de potentiel ». En collaboration avec SGS, l'entreprise fait la promotion du « Low Carbon Travel Project » (projet de voyage à faible émission de carbone) pour améliorer la puissance des produits ADO EBIKE, se démarquer et poursuivre l'excellence, et protéger chaque cycliste utilisant les produits ADO.

Les défis et percées favorisent une amélioration constante des produits ADO pour une expérience de conduite supérieure

Yvonne Li est actuellement la première joueuse de simple en Allemagne. Elle a déclaré : « Mon objectif est de continuer à me rapprocher de l'élite des joueuses de badminton dans le monde, puis de rivaliser en permanence avec les cinq premières au monde et me démarquer pour devenir la meilleure joueuse de badminton. » Yvonne Li a toujours mis l'accent sur l'amélioration de ses compétences. Elle travaille dur et s'efforce constamment d'atteindre la perfection. Cela lui a permis d'atteindre un excellent classement; elle figure actuellement au 23e rang mondial selon la Badminton World Federation. Son objectif immédiat est d'obtenir de bons résultats aux Jeux olympiques de 2024, à Paris.

La mentalité de « défi, de percée et de poursuite de l'excellence » d'Yvonne Li trouve écho auprès d'ADO EBIKE.

ADO EBIKE a construit le laboratoire QTL ADO EBIKE en collaboration avec SGS. ADO met l'accent sur la qualité et la recherche d'une expérience de conduite parfaite. Le laboratoire d'ADO est le premier laboratoire QTL de vélos électriques du secteur à se conformer aux normes de certification internationales de SGS.

De plus, ADO a également obtenu le label DEKRA et la certification CE. Nul doute que les produits ADO sont sécuritaires et de grande qualité.

Mise à niveau de la logistique et de la livraison des entrepôts à l'étranger pour créer une expérience d'achat en 48 h

ADO offre déjà la livraison en 48 h en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas, et le service est lancé progressivement dans d'autres pays.

Cette année, ADO a rejoint le groupe China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (CNBW), qui regroupe les intérêts d'entreprises, de municipalités, d'institutions, d'universités, de collèges et d'autres organisations. Avec l'aide du CNBW, ADO sera intégrée plus rapidement à la culture et à la société allemande.

Les produits de nouvelle génération d'ADO seront lancés sous peu

Avec l'annonce officielle du porte-parole de la marque ADO, la deuxième génération de produits ADO sera présentée en 2023 avec cinq nouvelles collections : ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast et ADO Oasis. Au même moment, toute la série de produits sera entièrement mise à niveau avec les systèmes de contrôle ADO Smart et ADO G-drive, intégrant pleinement la performance et l'expérience, créant des produits plus avant-gardistes pour différents scénarios et offrant des solutions plus proches des besoins des utilisateurs pour les trajets de courte distance.

À l'avenir, ADO Ebike s'associera à sa porte-parole, Yvonne Li, et à SGS pour atteindre l'objectif stratégique de « mobilité à faible émission de carbone » et pour créer un mode de vie sain et dynamique, ouvrant ainsi ensemble un nouveau chapitre de la « mobilité à faible émission de carbone ».

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/Adoebike

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946246/image_5022519_54083925.jpg

SOURCE ADO EBIKE