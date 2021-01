Abdera accélérera la mise au point de radiothérapies ciblées pour lutter contre les cancers difficiles à traiter

VANCOUVER, BC, le 14 janv. 2021 /CNW/ - adMare BioInnovations, le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, est heureux d'annoncer la création d'Abdera Therapeutics Inc. (Abdera) avec son partenaire fondateur, AbCellera (Nasdaq : ABCL). Abdera est une société d'oncologie de précision qui se consacre au développement de nouvelles alphathérapies ciblées (TAT) de prochaine génération pour les patients atteints de cancers récidivants, réfractaires et métastatiques. Le financement d'amorçage d'Abdera comprend un engagement total de 8 millions de dollars Canadiens. Abdera s'appuiera sur la plateforme de découverte d'anticorps d'AbCellera pour développer des TAT à base d'anticorps contre neuf (9) cibles oncologiques validées cliniquement. Dans le cadre de cette entente, AbCellera recevra des capitaux propres et des fonds pour la recherche; et pourra ensuite recevoir des paiements d'étapes cliniques et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes nettes de produits.

« L'équipe d'adMare est fière de lancer sa troisième nouvelle société bien financée au cours de cet exercice financier. Le Canada a déjà démontré son leadership mondial dans les technologies de soins de santé fondées sur les radio-isotopes, et notre infrastructure unique nous donne un avantage concurrentiel », a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare. « Notre équipe a travaillé au fondement d'Abdera pendant trois ans, et nous sommes maintenant prêts à montrer pourquoi le Canada et Abdera deviendront des chefs de file mondiaux dans la conception des nouvelles thérapies connexes ».

Les TAT sont une nouvelle classe de médicaments potentiellement transformatrice, basée sur des anticorps thérapeutiques armés de radio-isotopes à haute énergie qui émettent des particules alpha pour détruire sélectivement les cellules tumorales cancéreuses. La technologie de base d'Abdera comprend une plateforme radio-immunoconjuguée modulaire et brevetée qui est optimisée pour délivrer sélectivement des radio-isotopes, dont l'actinium-225. Abdera utilisera sa plateforme pour permettre le développement rapide d'une large gamme de thérapies sûres et efficaces qui serviront aux patients ayant des options de traitement limitées.

« Notre système d'exploitation pour la découverte d'anticorps constitue un puissant outil pour la création rapide et efficace de nouvelles entreprises », a déclaré Carl Hansen, chef de la direction d'AbCellera. « En s'associant avec AbCellera, l'équipe d'Abdera peut se concentrer sur le développement de sa technologie exclusive pour créer de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancer. »

L'équipe de direction fondatrice d'Abdera est composée de chefs de file de l'industrie biopharmaceutique, dont la Dre Lana Janes, partenaire d'entreprise, qui agira en tant que directrice générale intérimaire de la société. La Dre Janes apporte plus de 20 ans d'expertise en développement pharmaceutique mondial couvrant l'ensemble du cycle de vie de la création de produits thérapeutiques. Elle est rejointe par Dr Michael Abrams, l'un des scientifiques entrepreneurs les plus prospères du Canada, en tant que directeur scientifique, et par le Dr Adam Judge en tant que vice-président principal, Biologie. Elle sera épaulée par les équipes de recherche et développement et les équipes commerciales d'adMare.

« En construisant Abdera, nous avons identifié les technologies de pointe les plus prometteuses pour ce domaine à fort potentiel du développement de médicaments, en collaboration avec une équipe de direction qui a fait ses preuves» a déclaré la Dre Lana Janes: « Nous sommes impatients d'identifier des thérapies pour les patients qui n'ont pas d'options de traitement aujourd'hui, en alliant la profonde expérience commerciale d'Abdera dans le domaine des produits biologiques et radiothérapeutiques; la plateforme de découverte d'anticorps de notre partenaire fondateur AbCellera; et toute la force de l'entreprise adMare derrière nous ».

À propos d'adMare BioInnovations

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifins auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'adMare, qui compte près de 20 sociétés, a généré plus de 1,15 milliard de dollars d'investissements et représente une valeur totale de plus de 2,3 milliards de dollars. admarebio.com

À propos d'AbCellera Biologics Inc

AbCellera est une entreprise technologique qui recherche, décode et analyse les systèmes immunitaires naturels afin de trouver des anticorps que ses partenaires peuvent transformer en médicaments pour prévenir et traiter les maladies. AbCellera s'associe à des partenaires de toutes tailles, des grandes entreprises pharmaceutiques aux petites entreprises de biotechnologie, et leur permet d'agir rapidement, de réduire les coûts et de s'attaquer aux problèmes les plus difficiles dans la conception des médicaments. www.abcellera.com

Énoncés prospectifs d'AbCellera

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris des énoncés conformes aux dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, autres que les déclarations de faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant notre capacité à mettre au point, à commercialiser et à faire accepter sur le marché nos produits et services actuels et futurs, nos efforts de recherche et développement, et d'autres questions relatives à nos stratégies commerciales, à l'utilisation des capitaux, aux résultats des activités et à la situation financière, et aux plans et objectifs pour les activités futures.

Dans certains cas, vous pouvez distinguer les énoncés prospectifs par la présence des mots « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projet », « potentiel », « continuer », « en cours » ou la négation de ces termes ou d'autres termes comparables, et ce, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, les réalisations ou le rendement réels soient considérablement différents des informations exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits sous les rubriques « Facteurs de risque », « Rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation » et ailleurs dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous avertissons que les énoncés prospectifs sont fondés sur une combinaison de faits et de facteurs que nous connaissons actuellement et sur nos prévisions pour l'avenir, dont nous ne pouvons être sûrs. Par conséquent, les énoncés prospectifs pourraient se révéler inexacts. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent notre point de vue à la date du présent document. Nous ne nous engageons d'aucune façon à mettre à jour les énoncés prospectifs, et ce, pour quelque raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

SOURCE adMare BioInnovations

Renseignements: au sujet d'adMare et d'Abdera : Ana Fachini, Gestionnaire principale, communications, +1 (438) 998-2676, [email protected] ; Pour plus de renseignements au sujet d'AbCellera : Relations avec la presse : Jessica Yingling; [email protected], 1.236.521.6774 ; Développement des affaires : Kevin Heyries; [email protected], 1.604.559.9005 ; Relations avec les investisseurs : [email protected], 1.778.729.9116