CALGARY, AB, le 17 mai 2021 /CNW/ - adMare BioInnovations (« adMare ») et AazeinTx Inc. (« AazeinTx ») ont conclu une transaction de licence exclusive mondiale pour un traitement prometteur contre les crises d'asthme aiguës.

Dans le cadre de cet accord, AazeinTx a acquis tous les droits relatifs au NEO6860, un antagoniste TRPV1 en phase clinique dans le portefeuille technologique d'adMare. Une équipe de l'Université de Calgary dirigée par le Dr Richard Wilson (directeur scientifique d'AazeinTx) a découvert une nouvelle voie neuronale à l'origine de la bronchoconstriction pendant les crises d'asthme aiguës. L'équipe du Dr Wilson a identifié le récepteur TRPV1 comme une cible médicamenteuse dans cette voie. Selon les recherches précliniques du Dr Wilson, AazeinTx propose d'offrir NEO6860 sous une nouvelle formulation comme une technologie de rupture, rapide et efficace pour traiter l'asthme.

Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare, a déclaré : « En tant que partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, une partie essentielle de notre mission consiste à aider les entreprises canadiennes à se développer. Grâce à cette transaction, nous sommes ravis de pouvoir accorder une licence pour le NEO6860 à AazeinTx, une jeune société de biotechnologie prometteuse basée à Calgary, afin qu'elle puisse construire son pipeline et réaliser l'important potentiel thérapeutique du NEO6860. Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation avec AazeinTx à mesure qu'ils avancent leur programme clinique. »

Mark Starratt, chef de la direction d'AazeinTx, déclare : « L'obtention de la licence exclusive mondiale pour le NEO6860 signifie qu'AazeinTx peut poursuivre les recherches de classe mondiale du Dr Richard Wilson et s'efforcer d'apporter sa découverte révolutionnaire aux patients du monde entier. AazeinTx est impatiente de lancer la prochaine phase d'essais cliniques au Canada. Nous sommes ravis de réunir des leaders mondiaux du développement clinique et de la recherche sur l'asthme pour soutenir cette initiative. »

AazeinTx lève des fonds pour des essais cliniques de phase 2a. Pour en savoir plus sur AazeinTx et les possibilités d'investissement, consultez le site www.aazeintx.com

À propos d'adMare

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'adMare, qui compte près de 20 sociétés, a généré plus de 1,2 milliard de dollars d'investissements et représente une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site www.admarebio.com ou contactez [email protected].

À propos d'AazeinTx

AazeinTx est une société de biotechnologie fondée et établie à Calgary en 2020. AazeinTx développe un traitement oral à action rapide qui présente un fort potentiel pour arrêter les crises d'asthme aiguës. La recherche sur laquelle repose AazeinTx est publiée dans des revues scientifiques de renommée mondiale. Consultez le site Web www.aazeintx.com pour en savoir davantage.

