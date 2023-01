VANCOUVER, BC, MONTRÉAL et TORONTO , le 30 janv. 2023 /CNW/ - adMare BioInnovations a le plaisir d'annoncer le lancement de l'Accélérateur Tx adMare, qui soutiendra les entreprises les plus prometteuses à travers le Canada et les aidera à franchir les étapes essentielles au développement et à la commercialisation de leurs produits thérapeutiques (Tx).

Le programme pilote d'accélération d'adMare, lancé en 2020 à Montréal avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et de la Ville de Montréal, a généré des résultats significatifs. La première cohorte de six entreprises (Cura Therapeutics, Modelis, Molecular Forecaster, Targa Biomedical, Trepso, et Valence Discovery) a franchi des étapes scientifiques et commerciales importantes, notamment la validation de leur technologie, le renforcement de leur propriété intellectuelle, l'augmentation de la taille de leur équipe, leur statut et leurs revenus, ainsi que l'obtention de financement.

Fort du succès de ce programme, adMare lance l'Accélérateur Tx, un programme national qui vise à soutenir les entreprises thérapeutiques les plus prometteuses et les plus innovantes du Canada, et ayant le potentiel d'avoir un impact important sur le marché. Afin d'accroître le soutien régional en Ontario, adMare est fière de s'associer au MaRS Discovery District.

L'Accélérateur Tx adMare propose des services intégrés, notamment : l'accès à des laboratoires et à des espaces de bureau à la fine pointe de la technologie, des conseils scientifiques et réglementaires, une expertise en matière de développement commercial et de stratégie de propriété intellectuelle, l'accès à des formations personnalisées, et un soutien financier.

Les entreprises thérapeutiques sont invitées à soumettre leur demande avant le 1er mars pour faire partie de la première cohorte de l'Accélérateur Tx adMare. Pour en apprendre davantage sur le programme, veuillez visiter notre site Web : https://www.admarebio.com/fr/accelerateur

Citations

« Développer des compagnies fait partie de la mission fondamentale d'adMare. L'Accélérateur Tx national adMare contribuera à développer un écosystème canadien des sciences de la vie solide et durable. Nous sommes fiers d'accueillir des entreprises de tout le Canada dans notre Accélérateur », a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de la direction chez adMare BioInnovations.

« Nous savons qu'en soutenant les compagnies en phase de démarrage par une expertise scientifique et commerciale, un soutien financier et une infrastructure de pointe, nous obtenons de meilleurs résultats que lorsque les entrepreneurs le font seuls. Nous sommes impatients de travailler avec des entrepreneurs engagés pour les aider à développer de nouvelles thérapies et à faire croître leur entreprise au Canada », a mentionné la Dre Milica Vukmirovic, directrice principale de l'Accélérateur national et des initiatives stratégiques chez adMare BioInnovations.

« À l'origine, MaRS a été fondé pour être un centre d'innovation visant à aider la commercialisation des découvertes et de la recherche médicales ; c'est dans notre ADN. Il s'agit d'une occasion unique de soutenir les meilleurs entrepreneurs en sciences de la vie du Canada en créant des espaces de laboratoire et des infrastructures partagés dont le besoin se fait cruellement sentir, et en les connectant à l'écosystème d'investisseurs, de talents cliniques et commerciaux ainsi que de partenaires actifs de MaRS », a déclaré Yung Wu, président-directeur général de MaRS.

« Le Canada dispose de talents locaux pour produire des thérapies sécuritaires et efficaces qui peuvent nous aider à répondre aux pandémies et à d'autres priorités en matière de santé. Notre gouvernement est fier de soutenir adMare, qui aide les jeunes entreprises du pays à se développer, à repousser les limites et à innover. Ensemble, nous faisons en sorte que les Canadiens soient en santé, en sécurité et mieux préparés pour l'avenir », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« L'industrie québécoise des sciences de la vie est un secteur stratégique et à forte valeur ajoutée. Elle se forge et croît grâce à des incubateurs et des accélérateurs comme adMare, qui propulsent nos jeunes pousses, les accompagnent et accélèrent la commercialisation de leurs innovations », a ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le programme d'Accélérateur Tx adMare permet de soutenir les entreprises dans le domaine des sciences de la vie et des technologies en santé, dans diverses étapes, comme le développement et la commercialisation. Notre administration a d'ailleurs investi 1,5 M$ pour la mise en œuvre d'un Complexe d'innovation et de commercialisation (CIC) pour soutenir la recherche et la commercialisation de solutions innovantes. Notre administration est fière d'avoir collaboré avec le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au programme pilote. Toutes nos félicitations à cette première cohorte. » a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif.

À propos d'adMare BioInnovations

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, chez adMare BioInnovations, nous utilisons notre expertise scientifique, notre savoir-faire commercial, notre infrastructure de recherche et développement spécialisée, ainsi que des capitaux de démarrage afin de développer de solides entreprises du secteur des sciences de la vie, des écosystèmes robustes, et des talents adaptés aux besoins de l'industrie. Nous réinvestissons également nos revenus dans l'industrie canadienne afin d'en assurer la pérennité. adMare compte actuellement 28 sociétés de portefeuille qui ont attiré plus de 1,4 milliard de dollars en capital de risque, ont une valeur combinée de 3 milliards de dollars, et ont créé plus de 1 000 emplois au Canada. Pour plus d'information, visitez le www.admarebio.com.

À propos de MaRS Discovery

MaRS est le plus grand centre d'innovation urbaine en Amérique du Nord. Organisme à but non lucratif enregistré, MaRS soutient les entreprises en démarrage à forte croissance et les entreprises de plus grande échelle s'attaquant à des problèmes clés dans les secteurs de la santé, des technologies propres, des technologies financières et d'autres domaines. De plus, MaRS rassemble tous les membres de l'écosystème technologique afin de favoriser les découvertes révolutionnaires, de faire croître l'économie et d'avoir un impact en résolvant des problèmes réels pour des personnes réelles -- au Canada et dans le monde entier.

SOURCE adMare BioInnovations

Renseignements: Mounia Azzi, Vice-présidente, développement corporatif, adMare BioInnovations, [email protected]