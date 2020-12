Avec une vingtaine de candidatures reçues, le comité de sélection, composé de représentants d'organisations phares du secteur telles que Amplitude Ventures et le Fonds de solidarité FTQ, a sélectionné six startups. Ces entreprises exercent leurs activités au Québec, dans les domaines du développement thérapeutique et de la santé numérique.

Les startups sélectionnées sont :

Cura Therapeutics qui développe des immunothérapies innovantes pour traiter le cancer et les maladies infectieuses. Leurs technologies exploitent les cytokines pour créer des protéines multifonctionnelles avec propriétés anticancéreuses et antivirales puissantes;

In Vivo AI est une équipe interdisciplinaire de scientifiques et d'ingénieurs du Mila - Institut Québécois d'Intelligence Artificielle, qui développe de nouvelles technologies d'apprentissage automatique pour la conception et l'optimisation des molécules;

Modelis accélère la découverte de médicaments pour les maladies génétiques rares;

Molecular Forecaster est un fournisseur de services de chimie computationnelle fiable et autonome, qui développe ses propres logiciels pour les appliquer à diverses initiatives de découverte de médicaments.

Targa Biomedical est une société biotechnologique qui développe des actifs pharmacologiques améliorant la qualité et l'impact clinique de la thérapie cellulaire et des transplantations d'organes;

Trepso Therapeutics développe de nouveaux traitements contre la douleur et la détérioration structurelle associées à la dégénérescence des disques intervertébraux et des articulations;

Grâce aux contributions du gouvernement du Québec, via un financement de l'initiative Startup Québec du ministère de l'Économie et de l'Innovation, et de la Ville de Montréal, les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un programme personnalisé, dont la contribution en nature s'élèvera à 150,000$ pour chaque entreprise. Ce programme leur donnera accès aux ressources d'adMare BioInnovations, comme la mise à disposition de laboratoires et de bureaux à tarif réduit, un accompagnement scientifique et commercial, du mentorat et des formations. Le support de nos partenaires stratégiques BIOQuébec et Montréal InVivo permet aussi aux participants d'avoir accès à des opportunités uniques de réseautage, de mentorat et d'accroitre leur visibilité dans l'écosystème des sciences de la vie québécois.

« adMare est très fier de jouer un rôle essentiel dans la reprise et la croissance économique du Québec et du reste du Canada. L'engouement suscité par notre programme d'accélération démontre le besoin évident des jeunes entreprises d'accéder à des infrastructures spécialisées et dédiées, de l'expertise et du capital pour stimuler leur croissance », a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare BioInnovations.

« Grâce au nouveau programme d'adMare BioInnovations, les six jeunes pousses choisies auront le privilège d'accéder à des infrastructures de haut niveau, tout en bénéficiant de conseils et de soutien dans divers domaines liés aux sciences de la vie. Ces entreprises prometteuses pourront ainsi mieux se structurer, gagner en maturité et devenir encore plus attrayantes pour les investisseurs. Ultimement, c'est tout le secteur des sciences de la vie et des technologies en santé qui profitera des percées scientifiques de ce programme », a souligné le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

« Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui est complètement alignée avec l'un de nos axes stratégiques, le développement et la croissance des entreprises en sciences de la vie et technologie de la santé (SVTS). Montréal InVivo croit depuis longtemps dans l'accompagnement des entrepreneurs et le programme d'accélération d'adMare BioInnovations permettra à ces entreprises prometteuses de bénéficier d'un soutien spécialisé très précieux au moment où elles en ont le plus besoin, la phase de démarrage. Le programme d'accélération donnera la chance à ces jeunes pousses de prendre leur envol et de participer à la croissance du secteur des SVTS et à la relance économique du Québec » a ajouté Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo.

« BIOQuébec félicite les six jeunes entreprises sélectionnées et est fière de les accueillir comme membre au sein de l'organisation. Nous sommes heureux de leur offrir les services et privilèges venant avec cette adhésion visant à soutenir leur essor. Nous serons heureux d'apprendre à mieux les connaitre dès ce soir lors de notre cocktail réseautage des fêtes rassemblant 180 acteurs clés du secteur des sciences de la vie », a conclu Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec.

Veuillez consulter le site web d'adMare pour plus de renseignements sur le programme accélération.

À propos d'adMare BioInnovations

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'adMare, qui compte près de 20 sociétés, a généré plus de 1,15 milliard de dollars d'investissements et représente une valeur totale de plus de 2,3 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.admarebio.com/ ou contactez [email protected].

Programme d'accélération : Lydiane Gaborieau, Attachée d'affaires scientifiques, [email protected], 514-583-9334; Médias : Shirley Robinet, Coordonnatrice des communications, [email protected], 438-728-3400

