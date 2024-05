MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,0 millions au premier trimestre de 2024, en hausse de 11,3 % par rapport à l'année 2023. Soulignons la croissance soutenue des secteurs transfrontalier et international, affichant des hausses respectives de 14,4 % et 15,9 % par rapport au même trimestre de 2023. Le secteur domestique a quant à lui enregistré une hausse de 1,1% par rapport au premier trimestre 2023.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, (voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 98,4 millions $ pour le trimestre en revue soit une hausse de 9,7 millions $ par rapport au BAIIA de la même période de 2023.

Les investissements en capital ont été de 57,8 millions $ au premier trimestre de 2024, comparativement à 47,5 millions $ pour la période correspondante de 2023, soit une augmentation de 10,3 millions $ ou 21,7 %. Les subventions, provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) du gouvernement du Canada , ont totalisé 11,5 millions $ comparativement à 24,1 millions $ pour le premier trimestre de 2023.

Citation

« La croissance du trafic de passagers se poursuit à YUL Aéroport Montréal-Trudeau. Dans ce contexte et alors que la saison estivale est déjà à nos portes, nos équipes multiplient les efforts afin de proposer une expérience plus fluide aux usagers de nos installations. D'ici à ce que notre ambitieux Plan de vol arrive à destination en 2028 avec notamment l'ajout de places de stationnement, de débarcadères, la mise en service de la station du REM et l'ajout d'une jetée satellite, nous devons déployer des alternatives afin de soulager la congestion sur le site aéroportuaire. Dans les prochains jours, notamment, le premier niveau du nouveau stationnement étagé P4 sera transformé en débarcadère express puis un deuxième sera inauguré en début juin à proximité de Côte-de-Liesse, offrant ainsi un choix aux accompagnateurs. Une offre de gratuité pour une période de quarante (40) minutes dans tous les parcs de stationnement devrait également alléger la circulation. À travers tout ceci, nous travaillons évidemment en continu à ajuster nos processus aéroportuaires, en collaboration avec les transporteurs aériens et les agences gouvernementales. L'été sera occupé à YUL, ce qui est une bonne nouvelle, puisque cela signifie que les Québécoises et les Québécois auront le monde à leur portée et que Montréal sera visitée par un nombre encore plus important de touristes. Un aéroport dynamique bénéficie à toute sa communauté et je salue les employés de la communauté aéroportuaire qui contribuent à offrir aux voyageurs un accueil et un service de qualité », a indiqué Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 212,8 millions $ pour les trois premiers mois de 2024, en hausse de 27,0 millions $ ou 14,6 % par rapport à la période correspondante de 2023. Ces résultats positifs sont principalement attribuables à la croissance du trafic de passagers.

Les charges d'exploitation pour le trimestre en revue ont atteint 78,5 millions $, une augmentation de 12,6 millions $ ou de 19,1 % par rapport au même trimestre de 2023. Cette variation des frais d'exploitation est liée notamment à l'augmentation du nombre d'effectifs et aux hausses salariales statutaires, à l'augmentation des frais opérationnels pour les services aux passagers, ainsi qu'aux honoraires professionnels liés aux plans de développement à moyen et long terme des installations aéroportuaires.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 35,9 millions $ pour la période en revue, représentant 16,9 % des revenus totaux de la Société (comparativement à 31,2 millions $ et 16,8 %, respectivement, pour la période correspondante de 2023).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 40,7 millions $ pour les trois premiers mois de 2024, soit une hausse de 1,7 million $ ou 4,5 % par rapport à la même période en 2023. Cette hausse résulte principalement de la réévaluation de certains actifs en raison des nouvelles orientations en lien avec le programme pour améliorer l'accès au site aéroportuaire de YUL.

Les charges financières nettes totalisent 21,3 millions $ au 31 mars 2024 en baisse de 3,0 millions $ ou 12,3 % par rapport à la même période de 2023. Cette variation s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt sur les placements, combinée à un plus grand surplus de liquidités.

Au 31 mars 2024, l'excédent des produits par rapport aux charges s'est chiffré à 36,7 millions $, soit une amélioration de 11,1 millions $ ou 43,0 % pour la même période en 2023.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 mars 2024 était de 2,15 milliards $ comparativement à 2,16 milliards $ au 31 décembre 2023, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut à payer des obligations à long terme, y compris les contrats de location, et le montant disponible dans la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que dans le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2024 2023 Variation (%) Produits 212,8 185,8 14,6 Charges d'exploitation 78,5 65,9 19,1 Paiements versés en remplacement d'impôts aux

municipalités (PERI) 12,3 10,8 14,3 Loyer à Transports Canada 23,6 20,4 16,1 Amortissement et dépréciation des immobilisations

corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 40,7 39,0 4,5 Charges financières nettes 21,3 24,3 (12,3) Total des charges 176,4 160,4 10,1 Excédent des produits par rapport aux charges

avant quote-part des résultats des coentreprises 36,4 25,4 43,1 Quote-part des résultats des coentreprises 0,3 0,2 18,8 Excédent des produits par rapport aux charges 36,7 25,6 43,0 BAIIA 98,4 88,7 11,0

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Les investissements à YUL et à YMX au premier trimestre de 2024 ont été financés par les activités d'exploitation et les subventions.



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2024 2023 Variation

(%) Programme aéroportuaire





Travaux réalisés 43,5 26,8 62,5 Subventions (4,3) (7,6) (43,3) Sous-total Programme aéroportuaire 39,2 19,2 104,3 Station REM





Travaux réalisés 14,3 20,7 (31,0) Subventions (7,2) (16,5) (56,4) Sous-total Station REM 7,1 4,2 68,9 Total investissements en capital 46,3 23,4 98,0

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Dette nette (en milliards de dollars)

31 mars 2024 31 décembre 2023 Variation (%) 2,15 2,16 (0,5)

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le premier trimestre de 2024, le trafic à YUL a totalisé 5 millions de passagers, une augmentation de 11,3 % par rapport à la même période en 2023. Le trafic international a connu une hausse de 15,9 %, le transfrontalier (États-Unis) a observé une croissance de 14,4 %, tandis que le domestique a enregistré une hausse de 1,1 % par rapport au premier trimestre de 2023.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2024 2023 Variation

2024 vs 2023 Janvier 1 674,2 1 489,0 12,4 % Février 1 568,4 1 378,5 13,8 % Mars 1 786,3 1 651,9 8,1 % Total 5 028,8 4 519,4 11,3 %

* Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Organisé la 10 e édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport.

édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport. Participé au Comité sénatorial des transports et des communications afin d'échanger sur les impacts des changements climatiques sur les infrastructures essentielles des sites de YUL et de YMX. ADM est ainsi en action afin de lutter contre les changements climatiques, avec notamment son Plan de durabilité 1.0 et sa feuille de route ZEN (zéro émission nette), qui vise à atteindre zéro émission d'ici 2040 pour les émissions provenant des bâtiments et des véhicules.

Contribué à accroître la sensibilisation au sujet du trafic humain avec sa toute première campagne d'affichage. Forte de son engagement à faire de ses installations des lieux sûrs et sécuritaires, ADM vise, à travers cette campagne, à sensibiliser les victimes en leur réitérant qu'elles ne sont jamais seules.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2023 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

