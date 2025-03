MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,1 millions au quatrième trimestre de 2024, en hausse de 2,4 % par rapport à l'année 2023. Au total, 22,4 millions de passagers ont transité par YUL en 2024 soit une hausse de 5,8 % par rapport à 2023. Soulignons la croissance soutenue des secteurs domestique et transfrontalier (États-Unis) au quatrième trimestre, affichant des hausses respectives de 4,1 % et 2,3 % par rapport à la même période de 2023. Le secteur international a quant à lui augmenté de 1,2 % par rapport à la période correspondante de 2023.





Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 439,1 millions $ pour l'exercice 2024, soit une hausse de 1,2 million $ par rapport au BAIIA de 437,9 millions $ pour l'exercice précédent.





Les investissements en capital ont été de 456,5 millions $ en 2024, comparativement à 326,9 millions $ en 2023, soit une augmentation de 129,6 millions $ ou 39,6 %. Les subventions provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) ont totalisé 17,4 millions $ comparativement à 77,2 millions $ pour l'année précédente. Les investissements en capital (nets de subventions) ont totalisé 439,1 millions $ (249,7 millions $ en 2023).

Citation

« L'année 2024 s'est terminée avec un nouveau record d'achalandage alors que 22,4 millions de passagers ont transité par YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, dépassant les niveaux enregistrés en 2023. C'est un grand privilège que de pouvoir accueillir un aussi grand nombre de voyageurs et de transporteurs dans nos installations en plus d'offrir une desserte riche et variée à la collectivité montréalaise et aux touristes », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « Nous visons toujours d'offrir l'expérience la plus fluide possible à nos usagers. C'est pourquoi les équipes d'ADM demeurent en action et mobilisées autour de notre ambitieux Plan de vol 2028, pour un YUL plus accessible et connecté. Dès la saison estivale, de grands travaux seront entrepris sur le site afin de bâtir l'avenir de notre aéroport. Cette nouvelle ère apportera son lot de défis, mais nous avons la chance de compter sur des employés et une communauté dévouée, qui continueront de tout mettre en œuvre pour bien guider et servir les passagers. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 917,2 millions $ en 2024, en hausse de 69,3 millions $ ou 8,2 % par rapport à 2023. Ces résultats positifs sont principalement attribuables à la croissance du trafic de passagers et à la hausse du tarif des FAA en mars 2024.

Les charges d'exploitation pour l'année en revue ont atteint 331,3 millions $, une augmentation de 58,5 millions $ ou de 21,4 % par rapport à 2023. Cette variation est liée notamment à l'augmentation du nombre d'effectifs combinée aux hausses salariales statutaires, à l'augmentation des frais opérationnels pour les services aux passagers et la fluidité sur le site aéroportuaire, ainsi qu'aux honoraires professionnels liés aux plans de développement à moyen et à long terme des installations aéroportuaires.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 146,8 millions $ en 2024, soit une hausse de

9,6 millions $ comparativement à l'année précédente et représentent 16,0 % des revenus d'ADM

(16,2 % en 2023).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 168,9 millions $ au cours de 2024, en baisse de 42,7 millions $ ou 20,2 % par rapport à 2023. Cette diminution est principalement attribuable à la réévaluation de certains actifs en 2023, et ce, en raison des nouvelles orientations en lien avec le programme pour améliorer l'accès au site aéroportuaire de YUL.

Les charges financières nettes totalisent 88,1 millions $ en 2024, soit une diminution de 5,2 millions $ ou 5,6 % par rapport à 2023. Cette variation s'explique principalement par la hausse des revenus d'intérêts sur les surplus de liquidités.

Au 31 décembre 2024, le résultat net s'est chiffré à 182,0 millions $ comparativement à 132,9 millions $ en 2023, soit une hausse de 49,1 millions $ ou 36,9 %.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 décembre 2024 s'est établie à 2,21 milliards $ comparativement à 2,16 milliards $ au 31 décembre 2023 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est principalement attribuable à l'utilisation d'une portion de la facilité de crédit avec Investissement Québec pour financer les travaux du REM.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2024 2023 Variation

(%) Produits 917,2 847,9 8,2 Charges d'exploitation 331,3 272,8 21,4 Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 43,7 44,9 (2,7) Loyer à Transports Canada 103,1 92,3 11,7 Amortissement et dépréciation des immobilisations

corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 168,9 211,6 (20,2) Charges financières nettes 88,1 93,3 (5,6) Total des charges 735,1 714,9 2,8 Résultat net avant quote-part et impôts 182,1 133,0 37,0 Quote-part des résultats des coentreprises 0,7 0,6 3,1 Impôts sur les résultats (0,8) (0,7) 13,0 Résultat net 182,0 132,9 36,9 BAIIA 439,1 437,9 0,3

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

En 2024, les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation, les subventions ainsi que par la marge de crédit détenue auprès d'Investissement Québec.



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2024 2023 Variation

(%) Programme aéroportuaire





Investissements en capital 362,3 240,5 50,6 Subventions (10,2) (32,5) (68,6) Sous-total Programme aéroportuaire 352,1 208,0 69,3 Station REM





Investissements en capital 94,2 86,4 9,0 Subventions (7,2) (44,7) (83,9) Sous-total Station REM 87,0 41,7 108,6 Total investissements en capital 439,1 249,7 75,9

Dette nette (en milliards de dollars)

31 décembre 2024 31 décembre 2023 Variation (%) 2,21 2,16 2,2

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le quatrième trimestre de 2024, le trafic à YUL a totalisé 5,1 millions de passagers, une augmentation de 2,4 % par rapport à la même période en 2023. Le trafic international a connu une hausse de 1,2 %, celui du transfrontalier (États-Unis) de 2,3 %, tandis que le domestique a enregistré une hausse de 4,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2023.

En 2024, 22,4 millions de passagers ont transité via YUL, soit une hausse de 5,8 % par rapport à 2023. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une croissance de 9,9 %, l'international a connu une hausse de 7,6 %, tandis que le domestique est demeuré stable avec une augmentation de 0,1 % par rapport à l'année 2023.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2024 2023 Variation 2024 vs 2023 Janvier 1 673,5 1 489,0 12,4 % Février 1 568,6 1 378,5 13,8 % Mars 1 786,7 1 651,9 8,2 % Avril 1 681,3 1 581,4 6,3 % Mai 1 882,1 1 741,1 8,1 % Juin 2 089,1 1 973,3 5,9 % Juillet 2 326,4 2 218,5 4,9 % Août 2 357,0 2 237,5 5,3 % Septembre 1 937,8 1 924,0 0,7 % Octobre 1 843,7 1 775,9 3,8 % Novembre 1 532,6 1 501,4 2,1 % Décembre 1 721,3 1 701,4 1,2 % Total 22 400,2 21 173,9 5,8 %

*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers. Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Reçu le prestigieux prix Airports Going Green de l'American Association of Airport Executives pour la mise en œuvre de sa directive sur les articles à usage unique dans l'aérogare, à YUL. Ce prix reconnaît ainsi l'approche novatrice et collaborative d'ADM en termes de gestion des matières résiduelles. Cette dernière sert d'ailleurs maintenant d'exemple pour d'autres aéroports à travers l'Amérique du Nord.

Intégré des pratiques innovantes et durables à ses opérations hivernales dans le cadre d'un projet-pilote avec le tout nouveau produit déglaçant certifié d'Electro Carbon, une formulation à base de formate de potassium écologique. Ce partenariat illustre bien la volonté d'ADM de collaborer avec des entreprises d'ici afin de faire rayonner le savoir-faire québécois, tout en tentant d'établir de nouveaux standards en matière de sécurité, d'efficacité et de responsabilité environnementale.

Remporté deux distinctions lors des prix Leaders en mobilité durable, soit le Prix dans la catégorie Démarche interentreprises et le prix Coup de cœur du public pour la navette YMX Express, qui est le tout premier projet de transport collectif mis sur pied par ADM sur le site de YMX pour diminuer l'usage de l'auto-solo parmi les employés de la communauté.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2023 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]