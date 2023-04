ADM ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2022

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 4,3 millions au quatrième trimestre de 2022 en hausse de 87,3 % par rapport à l'année 2021, soit 94,7 % du trafic de la période correspondante de 2019. Soulignons la reprise marquée des secteurs transfrontalier et international, affichant respectivement 94,0 % et 103,2 % du niveau de trafic de 2019 au quatrième trimestre. Le secteur domestique a quant à lui atteint 85,9 % du niveau de trafic de 2019 pour cette même période. Pour l'année 2022, l'achalandage global s'est établi à 16 millions de passagers, en hausse de 207,1 % versus 2021.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 323,9 millions $, pour l'exercice 2022, soit une hausse de 260,3 millions $ par rapport au BAIIA de

63,6 millions $ pour l'exercice précédent.

63,6 millions $ pour l'exercice précédent. Les investissements en capital, nets de subventions, ont été de 68,0 millions $ en 2022, comparativement à 51,8 millions $ en 2021, soit une augmentation de 16,2 millions $ ou 31,1 %. Les subventions provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) du gouvernement du Canada ont totalisé 75,2 millions $ comparativement à 5,3 millions $ pour l'année précédente.

Citation

« La reprise du trafic s'est accélérée tout au long de l'année avec près de 16 millions de passagers qui ont été accueillis à YUL Aéroport Montréal-Trudeau. Les six derniers mois de 2022 nous auront permis de renouer avec nos passagers et de reprendre un grand nombre d'activités à YUL, une tendance qui s'est définitivement confirmée au cours de notre dernier trimestre. Alors que la saison estivale est déjà à nos portes, toutes nos équipes demeurent motivées par le même objectif, celui d'offrir un accueil et un service de qualité à nos passagers. Ce n'est pas pour rien que les employés de notre communauté aéroportuaire se sont vu décerner le prix du meilleur service de la part du personnel aéroportuaire en Amérique du Nord lors du gala des "World Airport Awards" de Skytrax, et ce, pour une deuxième fois dans les cinq dernières années. Je tiens à les remercier à nouveau pour tous leurs efforts déployés lors des moments plus difficiles de la dernière année », a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 652,1 millions $ en 2022, en hausse de 374,4 millions $ ou 134,8 % par rapport à 2021. Ces résultats positifs résultent de la reprise importante du trafic de passagers qui s'est amorcée à la fin du premier trimestre de 2022 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année.

Les charges d'exploitation pour l'année en revue ont atteint 214,2 millions $, une augmentation qui s'est limitée à 63,3 millions $ ou de 42,0 % par rapport à la période correspondante de 2021, malgré une forte reprise. Cette variation des charges d'exploitation est principalement liée à la hausse des frais opérationnels pour les services aux passagers en raison de la reprise soutenue des activités depuis le printemps 2022 et à la diminution des subventions salariales. En effet, ADM a rencontré les critères d'admissibilité du Programme de relance du tourisme et de l'accueil jusqu'en mars 2022 alors qu'elle s'est prévalue du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada pour toute l'année 2021.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 114,0 millions $ en 2022, soit une hausse de 50,8 millions $ comparativement à l'année précédente et représentent 17,5 % des revenus d'ADM (22,8 % en 2021).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 160,4 millions $ au cours de 2022, une baisse de 2,2 millions $ ou 1,3 % par rapport à la période correspondante de 2021 principalement en raison de la fin de la période d'amortissement de certains actifs au cours de l'année courante.

Les charges financières nettes totalisent 119,1 millions $ en 2022, en baisse de 13,7 millions $ ou 10,4 % par rapport à 2021. Cette variation s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt sur nos placements, combinée à un plus grand surplus de liquidités.

Au 31 décembre 2022, l'excédent des produits par rapport aux charges s'est chiffré à 45,3 millions $ comparativement à une insuffisance des produits par rapport aux charges de 230,8 millions $ pour la même période en 2021.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 décembre 2022 est de 2,30 milliards $ comparativement à 2,45 milliards $ au 31 décembre 2021 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations.

Au 31 décembre 2022, la Société respecte les différentes clauses restrictives financières prévues à l'acte de fiducie.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle de l'entreprise. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut à payer des obligations à long terme, y compris les contrats de location, et le montant disponible dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que dans le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 décembre

(en millions de dollars) 2022 2021 Variation (%)

Produits 652,1 277,7 134,8

Charges d'exploitation 214,2 150,9 42,0

Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 45,7 37,9 20,4

Loyer à Transports Canada 68,3 25,3 170,0

Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des

actifs au titre des droits d'utilisation 160,4 162,6 (1,3)

Charges financières nettes 119,1 132,8 (10,4)

Total des charges 607,7 509,5 19,3

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

avant quote-part et impôts 44,4 (231,8) 119,1

Quote-part des résultats des coentreprises 0,8 1,0 (21,4)

Impôts sur le résultat 0,1 - 100 %

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 45,3 (230,8) 119,6

BAIIA 323,9 63,6 409,2









(en milliards de dollars) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Variation

(%) Dette nette 2,30 2,45 (6,3)

















Investissements en capital

Les investissements à YUL et à YMX en 2022 ont été financés par les activités d'exploitation et les subventions.



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2022 2021 Variation

(%) Programme aéroportuaire





Travaux réalisés 88,3 46,6 89,5 Subventions (principalement PIEA) (32,6) (13,8) 137,6 Sous-total programme aéroportuaire 55,7 32,8 69,4 Station REM





Travaux réalisés 55,1 24,3 126,5 Subvention PIEA (42,8) (5,3) 701,3 Sous-total Station REM 12,3 19,0 (35,3) Total investissements en capital 68,0 51,8 31,1

Les variations en % dans les tableaux ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Trafic de passagers

Pour le quatrième trimestre de 2022, le trafic à YUL a totalisé 4,3 millions de passagers, une augmentation de 87,3 % par rapport à la même période en 2021. Les trois secteurs ont connu une hausse de trafic par rapport au quatrième trimestre de 2021 : 102,9 % pour le secteur international, 121,9 % pour le secteur transfrontalier (États-Unis) et 54,8 % pour le secteur domestique.

Au quatrième trimestre, le trafic de passagers à YUL a atteint 94,7 % du niveau de trafic de 2019 soit 103,2 % à l'international, 94,0 % au transfrontalier et 85,9 % au domestique.

Le trafic de passagers pour l'année 2022 représente 78,7 % du trafic enregistré en 2019, soit 82,4 % pour l'international, 76,7 % au transfrontalier et 75,4 % pour le domestique.

Trafic de passagers total *

Aéroports de Montréal (en milliers) 2022 2021 Variation 2022 vs 2021 2019 2022 en % de 2019 Janvier 606,3 215,5 + 181,4 % 1 532,2 39,6 % Février 623,1 111,0 + 461,5 % 1 432,6 43,5 % Mars 1 013,9 109,6 + 825,0 % 1 712,6 59,2 % Avril 1 130,5 119,0 + 850,3 % 1 567,9 72,1 % Mai 1 273,6 136,0 + 836,5 % 1 603,2 79,4 % Juin 1 591,1 220,4 + 621,9 % 1 839,2 86,5 % Juillet 1 886,2 525,4 + 259,0 % 2 098,0 89,9 % Août 1 881,6 768,8 + 144,7 % 2 146,8 87,6 % Septembre 1 640,4 685,1 + 139,4 % 1 801,9 91,0 % Octobre 1 536,7 729,3 + 110,7 % 1 624,4 94,6 % Novembre 1 313,7 701,3 + 87,3 % 1 364,2 96,3 % Décembre 1 477,5 880,3 + 67,8 % 1 583,4 93,3 % Total 15 974,6 5 201,7 + 207,1 % 20 306,5 78,7 %

Note : Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

La poursuite de son adhésion au programme « ICI on recycle + » de Recyc-Québec qui a valu à YUL d'obtenir la certification « Performance + ». Ce programme reconnaît et honore les organisations proactives et engagées à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles ce qu'ADM a réussi à démontrer en atteignant un niveau plus élevé qu'au renouvellement précédent, qui avait eu lieu en 2018.

L'amorce de démarches afin d'obtenir la certification Kéroul en matière d'accessibilité, à la suite desquelles YUL a obtenu la cote « accessible ». YUL répond ainsi à l'ensemble des critères d'accessibilité de Kéroul et propose une expérience de visite satisfaisante pour la majorité des personnes ayant une déficience motrice en plus de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience sensorielle.

La plantation de 106 arbres sur le territoire de YUL, en compagnie des partenaires SOVERDI et GRAME. ADM a ainsi poursuivi ses objectifs de verdissement dans le cadre de son plan directeur. Parmi les arbres plantés, on retrouve l'arbre aux quarante écus, le février d'Amérique, l'érable de l'Amur, le maackia de l'Amour, l'épinette du Colorado et le pin noir.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable ou consultez son rapport annuel 2021 dans lequel est présenté son tout premier Rapport de durabilité s'inspirant des normes GRI (Global Reporting Initiative).

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

