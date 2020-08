Adkins Zheng de Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) : Construire des « fusées » dans le monde des systèmes de gouvernance

« En quelques années seulement (Elon Musk) a réussi à fabriquer des voitures et des fusées sûres, fiables et abordables », a déclaré Adkins. « Pourtant, après 300-500 ans, nous n'avons toujours pas créé un système économique, monétaire et fiscal véritablement durable, ce qui signifie que la plupart des économies actuelles sont soit stagnantes, soit endettées ».

Selon M. Adkins, le problème sous-jacent est que l'humanité ne dispose pas d'une boîte à outils institutionnelle fiable pour régler avec précision les politiques nationales, les systèmes sociaux et les instruments économiques. Dans le sillage de la pandémie de coronavirus, les économies du monde entier tombent dans le chaos, la récession et la fragmentation. Pour rétablir l'ordre, la stabilité et la prospérité, nous devons établir une nouvelle norme pour de puissants outils de gouvernance économique.

En s'appuyant sur des penseurs économiques comme Adam Smith, David Ricardo, Laski, Hayek et John Maynard Keynes, Adkins a proposé une redéfinition complète de la théorie économique fondamentale, en introduisant trois nouveaux éléments :

Capacité d'offre sociale Système d'offre sociale Prix de base contre prix d'efficacité.

En appliquant la science des données avancées aux nouvelles théories économiques, la TCSA a dépassé les monnaies souveraines de crédit, le Bitcoin, le Libra et autres monnaies numériques en explorant les possibilités d'échange de valeurs économiques.

La TCSA a découvert une méthodologie fiable capable de synchroniser le prix et la valeur des monnaies, de surmonter les inconvénients cruciaux du système monétaire tout en utilisant des algorithmes innovants comme solution technologique pour les monnaies souveraines.

Une véritable unification des données permet la création d'un « pôle de décision politique » qui supervise directement les systèmes fiscaux, monétaires et économiques d'un pays, en donnant aux représentants du gouvernement et des partis politiques un outil efficace pour piloter les politiques économiques et les programmes sociaux ainsi que les mécanismes de gouvernance avec des données unifiées en temps réel au bout des doigts.

Le « pôle de décision politique » peut améliorer considérablement l'efficacité et la réactivité des politiques monétaires contre les chocs internes ou externes tout en soutenant la réforme ciblée et la mise à niveau des systèmes de gouvernance économique.

Le « système de monnaie souveraine en tant qu'actif » de la TCSA est une « fusée » proverbiale qui favorise l'évolution et la réforme rapides des mécanismes institutionnels et des boîtes à outils dans l'ordre économique mondial. Pour les partenaires des banques centrales, la TCSA procédera à un transfert complet de technologie de tous les composants de logiciels et matériels personnalisés afin de garantir la confidentialité et la sécurité absolues des données.

