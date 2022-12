Le programme d'Adecco permet à des talents de se perfectionner et d'améliorer leurs connaissances pour devenir conducteurs de chariot élévateur à fourche certifiés, un poste en forte demande en raison de la pénurie qui sévit dans l'industrie

TORONTO, 15 décembre 2022 /CNW/ - Adecco Canada , un des plus importants fournisseurs de solution de main-d'œuvre dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de perfectionnement sur les chariots élévateurs , dans le but de pourvoir plus de 200 postes vacants de chauffeurs de chariot élévateur dans un contexte de pénurie de travailleurs qualifiés.

Appuyée par l'Adecco Group US Foundation et offerte en partenariat avec Raymond Johnston Equipment, cette formation de huit heures transforme la main-d'œuvre généraliste en un bassin de travailleurs qualifiés. Le programme de perfectionnement sur les chariots élévateurs offre aux candidats une occasion unique d'obtenir sans frais une certification officielle d'opérateur de camions industriels motorisés et d'être bien positionnés pour passer à des rôles spécialisés, mieux rémunérés. Bon nombre de participants sont admissibles à une rémunération horaire pour leur formation.

« Les compétences sont véritablement une monnaie d'échange sur le marché du travail actuel en constante évolution, a déclaré Janelle Bieler, chef d'Adecco Canada. Le programme de perfectionnement sur les chariots élévateurs d'Adecco Canada reflète notre engagement continuel à offrir aux candidats des occasions intéressantes de faire progresser leur carrière. »

Madame Bieler a ajouté : « Grâce à l'achèvement de ce programme et à toutes nos offres de perfectionnement, nous nous efforçons de donner aux participants les compétences dont ils ont besoin pour accroître leur employabilité, tout en donnant aux employeurs la possibilité d'améliorer la productivité, la mobilisation et le maintien en poste. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de placer des candidats qualifiés dans ces postes difficiles à combler, et ce d'une manière qui favorisera également leur réussite à long terme et l'atteinte de leurs objectifs professionnels. »

Les participants, qui combineront une formation pratique et des simulations en réalité virtuelle (RV), utiliseront les outils de Raymond Johnston Equipment. Le programme respecte les normes relatives aux chariots élévateurs de l'Association canadienne de normalisation. Les personnes qui réussiront la formation seront accréditées comme conducteurs/conductrices de chariot élévateur à fourche par Raymond Johnston Equipment.

Adecco Canada a constaté une forte demande pour des conducteurs de chariots élévateurs à fourche. Ces postes offrent une variété d'avantages, y compris des primes de recommandation, des horaires de travail flexibles, une souplesse salariale et des possibilités d'avancement professionnel.

Les candidats intéressés par le programme de perfectionnement sur les chariots élévateurs à fourche d'Adecco Canada peuvent en apprendre davantage ici. Les chercheurs d'emploi peuvent postuler pour les postes de conducteur de chariot élévateur à fourche d'Adecco ici .

