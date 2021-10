MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Addenda Capital, une société privée de gestion de placements, est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle se joint à l'initiative internationale Net Zero Asset Managers, une alliance d'institutions financières motivées par l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

L'initiative Net Zero Asset Managers, fondée en décembre 2020, compte actuellement près de 130 signataires dont les actifs sous gestion réunissent 43 000 milliards de dollars. Addenda Capital, un chef de file reconnu en investissement durable, fait partie d'un petit groupe d'institutions canadiennes qui ont décidé de s'y engager pour contribuer à la prévention des dommages irréversibles causés par les changements climatiques.

« Aux yeux d'Addenda, la décision de se joindre à cette alliance financière internationale s'inscrivait logiquement dans la suite de gestes que nous avons posés jusqu'ici pour améliorer les perspectives des prochaines générations », a dit Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital. « Non seulement cette initiative est-elle le reflet des valeurs et préoccupations de nos clients, elle incarne l'essence même de ce que nous devons faire pour essayer de limiter le réchauffement climatique et ses ravages. »

« Dans la mesure où nos actifs sont ceux que nous confient nos clients, nous sommes résolus à travailler avec eux pour prendre les décisions appropriées. Les clients dont les actifs représentent plus de la moitié des actifs sous gestion d'Addenda Capital sont déjà alignés sur ces objectifs ou disposés à l'être », a ajouté Roger Beauchemin. « Le temps file et le moment où il sera trop tard approche à grands pas. Nous n'avons d'autre choix que de nous investir activement, et ce dès maintenant. »

L'initiative est gérée par six réseaux d'investisseurs, soit l'Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, l'Investor Group on Climate Change (IGCC), l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et les Principes pour l'investissement responsable (PRI), dont Addenda est signataire depuis 2012.

Les institutions qui se joignent à l'initiative s'engagent à :

Travailler de concert avec les clients propriétaires d'actifs sur des objectifs de décarbonisation, en fonction de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 ou avant pour toutes les catégories d'actifs sous gestion

Établir une cible intérimaire, à atteindre en 2030, portant sur un pourcentage d'actifs devant être gérés en fonction de l'atteinte de carboneutralité d'ici 2050 ou avant

Réévaluer la cible intérimaire au moins tous les cinq ans, en vue d'augmenter le pourcentage des actifs couverts jusqu'à ce qu'il atteigne 100 %

La décision d'Addenda Capital de se joindre à l'initiative Net Zero Asset Managers bénéficie de l'appui unanime de son conseil d'administration. Au mois de juin, son actionnaire majoritaire, Services financiers Co-operators, est devenu le premier assureur canadien et la deuxième organisation canadienne à se joindre officiellement à l'Alliance des propriétaires d'actifs net-zéro (Net-Zero Asset Owner Alliance) des Nations Unies, un groupement international d'investisseurs institutionnels qui agit pour la transition carboneutre des portefeuilles d'investissement d'ici 2050.

Détenue en copropriété par Services financiers Co-operators et par des employés, Addenda intègre depuis plusieurs années l'analyse des facteurs ESG à ses processus de placement. Cette approche a donné naissance à des solutions d'investissement reposant sur la durabilité. En 2021, la société a lancé deux fonds d'investissement pour soutenir les entreprises engagées dans la transition climatique. En 2018, elle a lancé le Fonds commun Addenda revenu fixe − Investissement d'impact, un des premiers fonds à revenu fixe d'investissement d'impact axé sur les placements canadiens.

En plus des PRI, Addenda est signataire de l'Engagement de Montréal sur le carbone et de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion.

Pour en savoir davantage au sujet de nos solutions d'investissement durable : https://addendacapital.com/fr-ca/investissement-durable

Addenda Capital est une société privée de gestion de placements dont l'actif sous administration totalise plus de 38 milliards de dollars. Visant à offrir à ses clients des solutions innovantes multi-actifs, elle intègre depuis longtemps les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à ses processus de placement pour une clientèle composée à la fois d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. Les stratégies d'investissement d'impact, de transition climatique et durables figurent parmi les voies qu'elle a choisies pour investir en vue d'un avenir meilleur. La société s'emploie dans une intendance proactive, une approche qui incorpore un engagement significatif avec les entreprises sur des enjeux tels que leurs stratégies environnementales, la diversité et l'inclusion, les conditions de travail et la saine gouvernance.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, à Guelph et à Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, et par des employés d'Addenda. Addenda est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes, en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone.

Pour en savoir plus, consultez le site addendacapital.com.

