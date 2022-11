MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Addenda Capital, une société privée de gestion de placements, est fière d'annoncer la création du Fonds commun Addenda Éco-social -- hypothèques commerciales, qui vise à soutenir l'avancement des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) tout en générant un rendement financier intéressant.

Un des premiers du genre au Canada, le Fonds Éco-social est la plus récente concrétisation de l'approche d'Addenda en investissement durable. Le fonds investit dans des hypothèques commerciales de premier rang au Canada qui reflètent le plus possible des objectifs sociaux et environnementaux établis par l'équipe d'Investissement durable d'Addenda. En plus de chercher à répondre aux besoins des investisseurs institutionnels canadiens et des clients privés, le Fonds vise à appuyer des ODD adoptés par les 193 États membres de l'ONU dans une perspective de développement durable à l'horizon 2030

«Les enjeux environnementaux et sociaux du présent et de l'avenir sont immenses. En alignant les actifs de nos clients sur des ODD des Nations Unies, nous pouvons faire avancer des solutions de développement durable tout en cherchant à dégager un rendement financier intéressant», a dit Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital. «Puisque nos équipes vont au-delà de l'analyse financière lors du processus d'investissement, les capitaux que nous confient les investisseurs visent à répondre à leurs besoins financiers et à générer des retombées positives pour la société.»

Adoptés en 2015, les ODD de l'ONU ciblent notamment la réduction des inégalités, l'accès aux infrastructures de base, le recours à l'énergie propre, la gestion des ressources naturelles, la promotion de la santé et de l'égalité des sexes, et l'éducation de qualité.

Addenda gère près de cinq milliards de dollars en hypothèques commerciales. Notre équipe comporte 14 professionnels ayant des connaissances approfondies du marché. Le nouveau Fonds Éco-social, dont les hypothèques de premier rang sont garanties par des biens immobiliers réels au Canada, cherche à investir dans les cinq thèmes principaux énumérés ci-dessous. Les thèmes se déclinent en secteurs d'intérêt définis (exemples entre parenthèses):

Logement abordable (coopératives d'habitation)

Immeubles verts (mises à niveau en matière d'efficacité énergétique)

Groupes sous-représentés (minorités visibles, femmes, personnes handicapées, membres de la communauté LBGTQ2S+, peuples autochtones)

Installations culturelles, sans but lucratif et communautaires (immeubles patrimoniaux, installations artistiques et musées)

Santé et éducation (hôpitaux et établissements d'enseignement)

Addenda Capital a créé plusieurs solutions durables afin de répondre aux besoins des investisseurs tout en s'efforçant de contribuer à un monde meilleur. La société a lancé des Fonds de transition climatique visant à soutenir les entreprises canadiennes et internationales qui prennent des mesures nécessaires afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en vue d'une société carboneutre d'ici 2050. En 2018, elle a mis sur pied le Fonds commun Addenda revenu fixe − Investissement d'impact, l'un des premiers du genre au Canada, qui cherche à générer des retombées sociales et environnementales positives et mesurables tout en visant à procurer des rendements intéressants. La société a également créé un fonds sans combustible fossile, qui exclut les émetteurs dont plus de 10 % du chiffre d'affaires proviennent d'activités liées aux énergies fossiles.

