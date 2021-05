MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Addenda Capital, une société privée de gestion de placements, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux fonds communs visant à soutenir les entreprises canadiennes et internationales qui prennent les mesures nécessaires afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en vue d'une société carboneutre d'ici 2050.

Les deux fonds, qui figurent parmi les premiers du genre au Canada, visent à répondre aux besoins d'investisseurs institutionnels canadiens et de clients à valeur nette élevée. Il s'agit du Fonds commun Addenda de transition climatique - actions canadiennes et du Fonds commun Addenda de transition climatique - actions internationales.

« Ces fonds sont le fruit d'une réflexion approfondie au sein de nos équipes, qui ont travaillé sans relâche pour définir le rôle concret que doit jouer le secteur financier dans la transition », a dit Roger Beauchemin, Président et chef de la direction d'Addenda Capital. « Notre approche se veut plus constructive que le désinvestissement. Elle a pour but d'accompagner et d'encourager les entreprises dans leurs efforts de réduction de GES, cette transition nécessaire étant appelée à transformer l'économie canadienne et la société dans son ensemble pour les générations à venir. »

La stratégie consiste à investir dans les titres d'entreprises à capital ouvert qui se sont engagées dans la transition et à maintenir un dialogue soutenu pour les encourager dans l'atteinte de leurs objectifs carbone. Les fonds sont gérés de façon active par nos équipes de gestion de portefeuille et se distinguent par des critères d'inclusion qui se raffermiront au fil du temps.

« À nos yeux, la création de valeur à long terme pour nos clients passe inévitablement par l'investissement durable », a ajouté Roger Beauchemin. « Les solutions d'investissement que nous mettons de l'avant proviennent d'une stratégie que nous appliquons au quotidien : l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fait depuis longtemps partie de nos processus de décision. Comme leader en investissement durable, nous privilégions cette stratégie pour procurer des rendements intéressants tout en faisant les bons choix pour les prochaines générations de Canadiens. »

Le lancement des fonds arrive dans la foulée des nouvelles cibles de réduction de GES annoncées par le gouvernement du Canada. Ce dernier a fixé comme objectif une diminution de 40 à 45 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. L'objectif précédent, fixé dans le cadre de l'Accord de Paris, portait sur une baisse de 30 %. Selon les données fédérales, les trois secteurs économiques responsables de la plus grande part des émissions en 2019 étaient le pétrole et le gaz (26 % des émissions totales), le transport (25 %) et les bâtiments (12%).

Un historique d'investissement responsable

Détenue en copropriété par Services financiers Co-operators et par des employés, Addenda intègre depuis plusieurs années les facteurs ESG à ses processus de placement. La société est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), lancés par les Nations Unies, de l'Engagement de Montréal sur le carbone et de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion.

Les deux fonds dévoilés aujourd'hui s'ajoutent à des solutions d'investissement qui comprennent déjà un fonds ayant pour thème le développement durable. Lancé en 2018, le Fonds commun Addenda revenu fixe − Investissement d'impact vise à générer des retombées sociales et environnementales positives tout en procurant des rendements similaires au marché. Il s'agit d'un des premiers fonds à revenu fixe d'investissement d'impact axé sur les placements canadiens.

Pour en savoir davantage au sujet de nos solutions d'investissement durable : https://addendacapital.com/fr-ca/investissement-durable

À propos d'Addenda Capital

Addenda est une société privée de gestion de placements dont l'actif sous gestion totalise plus de 35 milliards de dollars. Reconnue comme un chef de file de l'investissement durable, la société investit pour un avenir meilleur et offre une vaste gamme de stratégies qui peuvent être personnalisées afin de créer de la valeur pour une clientèle incluant à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés. Les processus de placement d'Addenda intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d'offrir des portefeuilles de qualité supérieure. De plus, la société s'emploie dans une intendance proactive et fait la promotion de marchés financiers durables.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, à Guelph et à Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, et par des employés d'Addenda. Addenda est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes, en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone.

Pour en savoir plus, consultez le site addendacapital.com.

SOURCE Addenda Capital Inc.

Renseignements: Josée Yelle, Vice-présidente, Marketing et communications, 514-502-9146, [email protected]

Liens connexes

http://www.addendacapital.com/