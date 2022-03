Adaptez votre maison à l'élimination du chauffage au mazout

Entreprise MST encourage les Québécois utilisant un système de chauffage au mazout à faire la transition vers un système de chauffage électrique, afin de répondre à un nouveau règlement du gouvernement du Québec.

CHATEAUGUAY, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le 17 novembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait un nouveau règlement quant aux appareils de chauffage au mazout. Plus de 200 000 ménages québécois, chauffant encore leur maison avec un système au mazout, pourraient être affectés par cette décision.

Depuis le 31 décembre 2021, il est donc interdit d'installer un appareil de chauffage au mazout dans les nouvelles constructions. À partir du 31 décembre 2023, il sera également interdit de remplacer un appareil de chauffage au mazout par un appareil de chauffage utilisant un combustible fossile. Il sera également interdit de réparer les systèmes de chauffage et les chauffe-eaux fonctionnant au mazout et ayant plus de 20 ans.

Le règlement a été annoncé dans le cadre d'un plan de lutte au réchauffement climatique qui vise, entre autres, l'élimination du chauffage au mazout, qui génère environ 1 million de tonnes de CO2 par année.

Les impacts sur la population

Les gens ayant un système de chauffage au mazout devront donc éventuellement transitionner vers un autre système. En effet, vu l'interdiction de réparation des systèmes âgés de plus de vingt ans, tôt ou tard, il faudra faire le changement.

Il est important de noter que la tendance est déjà en marche. Depuis plusieurs années, l'utilisation du mazout pour le chauffage est en baisse. Il n'y a virtuellement pas de nouvel utilisateur pour ce système. Le règlement vise donc essentiellement les gens ayant un système de chauffage au mazout en fin de vie.

Les gens ayant un système de chauffage au mazout plus récent n'auront pas à le changer tout de suite et pourront encore le faire réparer.

La solution : se tourner vers l'électrique

Heureusement, il y a plusieurs solutions possibles. Se tourner vers un système électrique, qu'il s'agisse d'une thermopompe ou d'une fournaise électrique, comporte de nombreux avantages. Au Québec, compte tenu de l'hydroélectricité, le chauffage électrique pollue très peu, ce qui le rend écologique. Les systèmes électriques prennent également deux fois moins d'espace que les systèmes à l'huile, en plus d'éliminer le besoin de gérer les livraisons de combustible.

Les thermopompes offrent également une économie de coût sur le long terme, en plus d'être extrêmement efficaces et de procurer de la climatisation durant l'été. Les modèles récents sont également très silencieux.

Une aide gouvernementale précieuse

Pour aider l'élimination du chauffage au mazout, le gouvernement du Québec offre une aide monétaire pour la transition. Le programme « Chauffez vert » vise justement à appuyer les gens qui veulent remplacer leur système de chauffe ou chauffe-eau au mazout ou au propane par un système fonctionnant avec une énergie renouvelable, comme l'électricité.

Les montants octroyés par le gouvernement dépendent du type de système de chauffage existant et du type d'habitation. Pour une maison individuelle avec un système au mazout léger, le montant est de 1275 $. Pour une maison mobile dotée d'un système de chauffage au propane, le montant est de 600 $.

Pour être admissibles à l'aide gouvernementale, les participants doivent être propriétaires d'un bâtiment d'un maximum de trois étages et d'une superficie d'un maximum de 600 m2. Les propriétaires d'édifices de plus grandes tailles peuvent faire appel à un autre service gouvernemental.

Il y a toutefois un maximum de 6 mois après le début des travaux pour soumettre la demande d'aide financière.

Il n'est pas nécessaire d'attendre que le système de chauffage au mazout soit en fin de vie pour profiter de cette aide financière.

