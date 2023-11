Adaptation et lutte aux changements climatiques - Québec Vert donne le coup d'envoi à une vaste consultation nationale sur la végétalisation

SAINT-HYACINTHE, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - À l'heure où la société québécoise fait face à de nombreux défis, dont la multiplication des événements climatiques extrêmes, mais aussi à de nombreuses opportunités, comme le renouvellement des infrastructures publiques, la végétalisation, un levier efficace aux bienfaits multiples, doit se retrouver au cœur de l'élaboration des politiques publiques. Face à cet important constat, Québec Vert tiendra, au cours des prochains mois, une vaste consultation nationale sur la question.

Cette consultation servira de base à la rédaction d'un livre blanc sur la végétalisation -- l'augmentation de la présence de végétation, notamment dans les zones urbaines et périurbaines -- pour régler différentes problématiques telles que l'adaptation aux changements climatiques. Celui-ci sera déposé au gouvernement du Québec et aux élus de l'Assemblée nationale au printemps 2024.

Rédigé en collaboration avec les experts issus de la communauté scientifique, les professionnels du secteur et un ensemble de parties prenantes, le livre blanc dressera un portrait précis des défis actuels et des solutions basées sur les végétaux. Il présentera également une série de recommandations concrètes qui permettront non seulement de s'assurer que la végétalisation fasse systématiquement partie de l'équation au moment d'élaborer de nouvelles politiques publiques, mais également de favoriser une meilleure coordination des efforts en la matière partout sur le territoire québécois.

Rappelons que dans les dernières années, de nombreuses études ont démontré la pertinence de la végétalisation pour résoudre diverses problématiques environnementales, sociales, économiques et de santé publique. Elle s'est révélée particulièrement efficace pour lutter contre les îlots de chaleur, atténuer les impacts des inondations et prévenir l'érosion des berges, de même que pour préserver et accroître la biodiversité, protéger les pollinisateurs et renforcer la santé des populations, le tout à un coût avantageux.

La directrice générale de Québec Vert, Luce Daigneault, a fait cette annonce en marge de l'Expo Québec Vert, le grand rendez-vous annuel de l'industrie de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière qui rassemble annuellement près de 6 000 personnes. Plusieurs partenaires majeurs, dont l'Institut national de recherche scientifique (INRS) et la Fondation David Suzuki, des chercheurs affiliés à différentes universités québécoises et une cinquantaine d'entreprises du secteur étaient d'ailleurs à ses côtés pour le lancement de cet ambitieux chantier. L'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Masson, Mathieu Lemay, était également présent lors de cette annonce.

Québec Vert invite toute personne ou organisation intéressée à participer à la consultation à contacter madame Roxanne Bisson, chargée des communications corporatives, au [email protected] ou par téléphone au 819 698-6103.

« Malgré ses nombreux bienfaits avérés, le recours à la végétalisation demeure marginal au sein des politiques publiques actuelles. Pourtant, les défis auxquels nous faisons face collectivement sont énormes. J'invite toutes les forces vives de notre secteur, dont les chercheurs, les professeurs, les biologistes, les architectes paysagistes, les ingénieurs, les urbanistes, les aménagistes, les producteurs et les professionnels à participer à la consultation nationale qui s'amorce. On a tout ce qu'il faut au Québec pour devenir des leaders en matière de végétalisation. »

- Luce Daigneault, directrice générale de Québec Vert

« Il est urgent de travailler tous ensemble pour permettre un déploiement concerté et efficace en matière de végétalisation au Québec. La végétalisation est un outil incontournable pour faire face aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les professionnels du secteur sont prêts à mettre la main à la pâte pour relever ce défi. »

- Philippe Caissie, président de Québec Vert

« La science est solide et irréfutable et le Québec dispose d'un grand bassin d'expertes et d'experts de renommée internationale qui étudient et documentent les bienfaits de la végétalisation en contexte québécois. Tous s'accordent pour dire que les bienfaits de la végétalisation ne se limitent pas seulement à l'embellissement de nos villes, mais englobent également des avantages majeurs, voire essentiels, pour notre environnement, notre santé et notre bien-être. »

- Maxime Fortin Faubert, chercheur postdoctoral à la Fondation David Suzuki et à l'Institut national de la recherche scientifique

« La science a bien circonscrit le rôle de la végétation dans l'adaptation aux changements climatiques, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et la décontamination de l'environnement, les trois plus grandes menaces à l'humanité selon l'ONU. Il ne suffit plus de parsemer des végétaux sur notre territoire. Il faut maintenant une politique stratégique pour maximiser la livraison des services écologiques essentiels à l'équilibre des écosystèmes naturels et urbains qui nous soutiennent. »

- Louise Hénault-Ethier, directrice du Centre Eau Terre Environnement et professeure associée à l'Institut national de la recherche scientifique

« La plante est une technologie extraordinaire, une force vitale inestimable, et la population en est consciente. Aux quatre coins du Québec, à chaque halte dans la rue, à chaque conférence que j'anime, les voix s'unissent pour proclamer le besoin urgent de végétaliser, de faire place à la verdure. Les Québécoises et les Québécois agissent déjà et les regards se tournent maintenant vers le gouvernement. »

- Albert Mondor, horticulteur, biologiste et auteur renommé

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale dans les secteurs de la production, de la commercialisation et des services. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable. Le secteur regroupe plus de 7 500 entreprises et compte plus de 40 000 emplois, pour un chiffre d'affaires direct annuel de plus de 3,7 milliards de dollars1.



1 Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/types-de-productions/ED_portrait_horticulture_ornementale_MAPAQ.pdf

