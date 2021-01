Adaptation aux impacts des changements climatiques - Québec investit 1 M$ dans le programme Verdir pour l'Avenir du Comité Écologique du Grand Montréal pour la Ville de Repentigny

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a choisi de soutenir le programme Verdir pour l'Avenir du Comité Écologique du Grand Montréal (CEGM), à la hauteur de 1 M$, à la suite du premier appel de propositions réalisé dans le cadre du Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains.

C'est ce qu'ont fait savoir ce vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, de concert avec la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

La subvention permettra au CEGM et à la Ville de Repentigny de planter plus de 1000 arbres sur le territoire d'ici 2022 et de créer de véritables oasis de fraîcheur, particulièrement dans les secteurs à forte concentration en îlots ou en archipels de chaleur urbains et où habitent les populations vulnérables. Bien que le projet se concentrera sur les institutions et les écoles, les secteurs industriels et commerciaux situés à proximité de secteurs résidentiels seront également verdis. Le projet permettra aussi de densifier la végétation dans les parcs et les espaces verts ainsi que dans les emprises municipales.

Plusieurs bénéfices importants sont attendus de ce programme. En effet, en plus de produire de l'oxygène essentiel à la vie, les nouveaux arbres plantés, par leur diversité et leur nombre, augmenteront considérablement la résilience de la municipalité face aux changements climatiques et aux perturbations environnementales.

Plus particulièrement, l'Opération Verdir pour l'Avenir ciblera les îlots de chaleur situés dans les quartiers industriels, commerciaux et institutionnels de la ville de Repentigny. Ce programme fera appel à la participation des occupants de ces lieux hautement minéralisés, alors invités à devenir des agents de changement. À cela s'ajoute la création de la Halte cyclable Claude-Hunault-dit-Deschamps, située au coin des rues Notre-Dame et Notre-Dame-des-Champs. Elle figurera parmi les legs du 350e anniversaire de Repentigny. Cette zone de fraîcheur sera la pierre angulaire d'un réseau de mobilité durable et permettra d'offrir un espace vert et ombragé à l'entrée de la ville et de favoriser le transport actif.

Verdir pour l'Avenir constitue l'un des huit projets retenus dans le cadre de ce premier appel de propositions du programme gouvernemental, qui vise globalement à augmenter la résilience des collectivités face aux impacts des changements climatiques, principalement les îlots et archipels de chaleur urbains, et à réduire les risques liés aux extrêmes météorologiques comme la chaleur extrême.

Le programme gouvernemental est inspiré de la campagne ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain) du Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) et du programme Milieux de vie en santé (MVS) de Nature Québec, financés en partie dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ces initiatives ont démontré l'importance d'une action concertée sur le territoire afin de transformer les villes par le verdissement.

Le programme du CEGM bénéficiera d'ailleurs d'un accompagnement de la part de Nature Québec. Ainsi, l'expertise acquise depuis cinq ans par cet organisme sera mise à profit.

« Les vagues de chaleur peuvent être dangereuses pour les personnes fragiles, comme les enfants et les personnes âgées. Cela peut leur causer des malaises et de l'inconfort, voire la mort. En ville, à cause du phénomène des îlots et des archipels de chaleur, il fait encore plus chaud pendant les vagues de chaleur, et les risques pour la santé sont plus grands. Nous avons besoin de plus d'espaces verts dans nos milieux urbains si nous voulons agir efficacement contre ce danger. C'est ce que nous proposent le programme de verdissement du CEGM ainsi que tous les autres projets de verdissement que nous soutenons. Ils sauront protéger efficacement la santé et la qualité de vie des populations de Repentigny et d'ailleurs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les îlots et archipels de chaleur sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de constructions de toutes sortes, qui absorbent les rayons solaires, et peu d'espaces verts. En outre, les activités humaines, qui sont plus nombreuses en ville, produisent de la chaleur et contribuent à la production de gaz à effet de serre, ce qui favorise les épisodes de smog. Tous ces phénomènes sont exacerbés par les changements climatiques. L'une des plus façons les plus efficaces d'augmenter la résilience des populations urbaines est donc d'ajouter des espaces verts. Bravo au Comité Écologique du Grand Montréal et à tous les autres organismes qui participent au Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Le programme de verdissement du CEGM pour Repentigny s'inscrit dans une démarche globale très bénéfique visant la création de trames vertes et actives sur le territoire du Grand Montréal. Je suis certaine qu'attachés à leur qualité de vie et à leur santé comme le reste de la population de la Métropole et d'ailleurs au Québec, nos concitoyennes et concitoyens de Repentigny sauront apprécier le leadership du Comité Écologique du Grand Montréal et participeront volontiers à son programme de verdissement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux de cette aide financière qui s'ajoute aux sommes déjà investies par notre municipalité dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. Non seulement ces plantations viendront-elles verdir et embellir plusieurs secteurs de notre ville, mais elles permettront aussi à l'ensemble de notre population de profiter davantage de nos espaces extérieurs, tout en ayant un impact positif sur sa qualité de vie. Chaque nouvel arbre devient un legs pour les générations futures et un pas vers un Repentigny plus vert et plus durable. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette annonce et nous sommes ravis de travailler aux côtés du CEGM dans cette grande campagne de verdissement. »

Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny

« Les secteurs fortement minéralisés, où la présence de béton et de bitume est considérable, contribuent au réchauffement de l'air ambiant. En période de canicule, ils peuvent avoir un impact important sur la santé des jeunes et des personnes âgées. Considérant qu'un arbre équivaut à cinq climatiseurs, imaginez la fraîcheur que produiront les 1000 arbres qui s'ajouteront à la canopée repentignoise! Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec qui rend possible cette immense opération de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains sur le territoire de la ville de Repentigny. »

Erik Bassil, président-directeur général du Comité écologique du Grand Montréal

Dans une perspective de santé publique, les populations les plus vulnérables à la chaleur habitent majoritairement en îlot de chaleur urbain. Les cartes d'îlots de chaleur urbains témoignent de leur prévalence en milieu urbain densément bâti, et la superficie totale des îlots et archipels de chaleur est fortement liée aux indicateurs de défavorisation matérielle et sociale.

Outre leurs efforts de verdissement, les organismes dont les projets sont retenus dans le cadre du Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains doivent mener aussi des actions de sensibilisation de la population aux effets sanitaires des changements climatiques. Ils doivent également agir pour mobiliser la population et ses élus en faveur de la nécessaire transformation de l'aménagement des villes pour préserver ou améliorer la santé des populations les plus vulnérables.

