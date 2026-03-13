Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient la planification du verdissement sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux îlots de chaleur et aux précipitations intenses sur son territoire. Cette initiative vise à augmenter la résilience de la communauté locale face aux réalités climatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Cet investissement de près de 1,25 million de dollars permettra à la Ville de Saint-Hyacinthe de réaliser une analyse des risques liés aux îlots de chaleur et aux précipitations extrêmes sur son territoire. Les résultats permettront de déterminer les zones prioritaires d'intervention et de définir les infrastructures vertes à implanter dans le cadre d'un plan de verdissement, qui sera également élaboré grâce à ce soutien financier.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. C'est une fierté d'aider les communautés locales, comme celle de la ville de Saint-Hyacinthe, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« L'adaptation aux changements climatiques passe par des gestes concrets dans nos milieux de vie. En soutenant la Ville de Saint-Hyacinthe dans la planification de son verdissement, notre gouvernement lui donne des outils pour mieux réduire les îlots de chaleur et faire face aux épisodes de pluies intenses. Cela contribuera à rendre nos quartiers plus verts, plus frais et plus agréables pour les citoyennes et les citoyens, aujourd'hui comme pour les générations futures. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 51 projets ont été financés au volet 1 et sept l'ont été au volet 2, pour un investissement total de 85,8 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS.

Pour plus de détails sur le Plan pour une économie verte 2030.

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs