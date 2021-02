Adaptation aux changements climatiques - 450 000 $ à la Communauté métropolitaine de Québec pour accroître sa résilience face aux effets des changements climatiques

QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, sont fières d'annoncer une aide financière de 300 000 $ à la Ville de Québec ainsi qu'une aide de 150 000 $ à la Communauté métropolitaine de Québec pour la réalisation de trois initiatives dans le cadre du Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC).

Des 300 000 $ d'investissements gouvernementaux pour la Ville de Québec, la moitié sera consacrée à la révision de la cartographie des zones de contraintes relatives aux fortes pentes sur le territoire de l'agglomération. La seconde moitié sera utilisée afin de poser un diagnostic et d'évaluer la résilience du territoire.

Aussi, 150 000 $ sont réservés afin d'établir quels sont les vulnérabilités et les potentiels d'adaptabilité du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec face aux conséquences des changements climatiques. Le projet vise à cartographier les fortes pentes ainsi qu'à élaborer un rapport d'appréciation des risques afin de bonifier les connaissances du territoire de l'agglomération de Québec et de soutenir la prise de décisions éclairées en aménagement du territoire.

Le PIACC a été élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de la Sécurité publique (MSP). Il vise à accroître la résilience du milieu municipal face aux effets des changements climatiques et à aider les organismes municipaux à saisir les occasions de développement pouvant en découler.

Citations :

« Il est essentiel que nos municipalités et nos MRC se dotent des meilleurs outils possibles et d'une démarche de gestion des risques efficace. L'aide financière accordée à la Ville de Québec ainsi qu'à la Communauté métropolitaine de Québec permettra une meilleure planification de leurs actions et le développement d'une culture d'adaptation aux changements climatiques. Les projets sélectionnés ont comme objectif d'assurer la sécurité de nos citoyens, ce qui sera toujours une priorité pour votre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fière de constater que les municipalités sont proactives en matière d'adaptation aux changements climatiques. L'intégration de ces projets à la planification municipale permettra la mise en place de mesures adaptées à la réalité du territoire et contribuera à rendre nos municipalités plus résilientes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le PIACC est mis en œuvre dans le cadre de la mesure 2.3 « Soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale » du Plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Rappelons que le 12 février, le gouvernement a annoncé l'octroi, dans le cadre du programme, d'une aide financière totalisant plus de 3,5 millions de dollars pour la réalisation de 37 initiatives à travers la province.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

