La plateforme technologique exclusive du code QR™ séquentiel d'ACTV8me fournit la base de données pour une meilleure mesure d'attribution aux clients du secteur de la publicité numérique extérieure d'Adapt partout au Canada.

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Adapt Media, un fournisseur local de services extérieurs, est fier d'annoncer aujourd'hui son partenariat avec ACTV8me, un pionnier de la technologie publicitaire mobile. Les codes QR étant omniprésents dans la vie de pandémie et dans l'avenir post-COVID-19, les annonceurs spécialisés dans les publicités numériques extérieures d'Adapt peuvent maintenant s'attendre à un niveau jamais vu auparavant de mesures d'attribution et de possibilités d'engagement grâce au premier code QRTM séquentiel d'ACTV8me. En plus de sa capacité de mesure supérieure, cette technologie peut amplifier les publicités numériques extérieures au moyen d'offres ciblées, de concours, de téléchargements d'applications et de programmes de fidélisation à partir de n'importe quel écran de publicité numérique extérieure.

Amanda Newell, directrice des revenus d'Adapt Media, est ravie d'offrir aux consommateurs d'Adapt la gamme complète des options d'ACTV8me en matière d'attribution de la fréquentation et de contenu attrayant. « Montrer un lien direct entre les campagnes publicitaires numériques extérieures et les ventes demeurent le Saint-Graal pour notre média. Nous sommes heureux d'agir à titre d'Indiana Jones en offrant la gamme complète de solutions technologiques mobiles d'ACTV8me à un marché médiatique canadien assoiffé de données! »

David Schreff, chef de la direction d'ACTV8me, a déclaré : « Notre équipe ACTV8me est très enthousiaste à l'idée de s'associer à Adapt Media, compte tenu de son expertise pour servir les consommateurs canadiens avec plus d'un milliard d'impressions de publicités extérieures mensuelles dans plus de 1 000 marchés. En superposant les points de contact de publicité extérieure d'Adapt au code QRTM séquentiel d'ACTV8me intégré aux portefeuilles mobiles d'iOS et d'Android avec des rappels de proximité par géorepérage, les consommateurs peuvent profiter des nouvelles offres promotionnelles de la marque, tandis que les annonceurs peuvent obtenir de nouvelles options d'adhésion, des données relatives au contenu et au commerce, une monétisation de publicité en entonnoir, et la mesure d'attribution. »

À propos d'Adapt Media ( www.adaptmedia.com )

Adapt Media, un fournisseur canadien digne de confiance spécialisé dans la publicité extérieure, s'efforce d'offrir de l'espace publicitaire dans les salles d'attente des aéroports de prestige, les centres Test au Volant de l'Ontario et des milliers de Circle K, ainsi que des stations-service et des dépanneurs indépendants partout au Canada. La société sœur d'Adapt Media, Chameleon Digital Media, est une agence numérique offrant des services complets spécialisés dans les données de localisation mobiles. Adapt Media, qui en est maintenant à sa 23e année d'existence, a évolué pour inclure de la publicité dans la rue et en magasin dans plus de 1 000 villes et villages à travers le pays et est bien connue pour la création de réseaux publicitaires sur mesure.

À propos de ACTV8me ( www.actv8me.com )

La technologie des médias brevetée et exclusive d'ACTV8me favorise un engagement et une attribution mesurables dans tout le contenu distribué. La plateforme offre une superposition interactive et transactionnelle que les réseaux de médias linéaires et en continu, les détaillants, les salles d'événements sportifs et de divertissement, les fournisseurs de service numérique extérieur et les annonceurs de marque utilisent à travers le contenu et les campagnes publicitaires, reliant les dépenses de marketing à des résultats de vente mesurables. Les partenaires d'ACTV8me proposent aux consommateurs de nouvelles offres intéressantes, des coupons numériques et du contenu unique, en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur emplacement et de leur comportement en matière de consommation des médias, ce qui permet aux marques mondiales de déterminer le RCI. En tant que chef de file dans le domaine des expériences médiatiques interactives, y compris la nouvelle percée du code QR™ séquentiel, ACTV8me s'associe également à des producteurs de télévision du monde entier pour générer des expériences de contenu permettant les achats, à partir de n'importe quelle source médiatique.

