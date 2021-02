La coentreprise mettra en œuvre un centre de données d'une capacité de 1 GW au cours de la prochaine décennie

(Left to Right) Jeyakumar Janakaraj, CEO, AdaniConneX; Edmund Wilson, COO & Co-Founder, EdgeConneX; Anil Sardana, MD & CEO, ATL, MD - Thermal Power; Gautam Adani, Chairman, Adani Group; Sudipta Bhattacharya, CEO, Adani Group North America, and CTO, Adani Group

AdaniConneX fournira une gamme complète de solutions de centres de données dans toute l'Inde, des campus de centre de données à très grande échelle aux installations hyperlocales en périphérie de réseau, en tirant parti de l'expertise mondiale d'EdgeConneX.

La coentreprise proposera des solutions de centre de données durables et de grande qualité, en tirant parti de l'expertise d'Adani en matière de gestion de l'énergie par pile complète, d'énergie renouvelable, d'immobilier et d'expérience de la gestion de grands projets d'infrastructure.

EdgeConneX, un fournisseur de centre de données mondial de pointe axé sur la technologie et comptant 50 installations dans plus de 30 marchés, mettra à contribution son expertise en matière de mise sur pied rapide et d'exploitation de centres de données partout dans le monde.

La coentreprise mettra l'accent sur la création d'un réseau de centres de données à très grande échelle en Inde, en commençant par les marchés de Chennai , Navi Mumbai, Noida, Vizag et Hyderabad . Le développement et la construction de ces installations ont déjà commencé.

Adani Enterprises, la société phare d'Adani Group, l'une des plus importantes organisations de multi-infrastructures en Inde et EdgeConneX, l'un des principaux exploitants mondiaux de centres de données avec 50 installations dans 30 marchés dans le monde, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise détenue à parts égales. La coentreprise développera et exploitera des centres de données partout en Inde, en tirant parti de l'expertise et des capacités complémentaires des deux partenaires. Pour répondre au besoin croissant d'une infrastructure de technologie de l'information (TI) fiable et de grande qualité, les deux organisations s'engagent à investir des capitaux importants dans la coentreprise au cours de la prochaine décennie afin de bâtir la plateforme de premier plan des centres de données écologiques de l'Inde.

En plus des centres de données à grande échelle, AdaniConneX développera également un portefeuille de centres de données en périphérie de réseau stratégiquement situés dans toute l'Inde afin de répondre au besoin de proximité. Ces installations en périphérie de réseaux sont conçues et planifiées pour s'adapter facilement à la demande et devenir des campus de centres de données à pleine échelle. Il est important de noter que cette plateforme panindienne de centre de données à très grande échelle et hyperlocale sera alimentée en grande partie par de l'énergie renouvelable.

En tant que fournisseur fiable de solutions de centres de données destinées à certains des fournisseurs de services les plus importants et les plus exigeants au monde, EdgeConneX apporte à l'entreprise une expertise étendue en matière de centres de données et des solutions technologiques de pointe.

« Adani représente le partenaire idéal pour nous en Inde, a déclaré Randy Brouckman, président-directeur général d'EdgeConneX. La société possède les capacités nécessaires et l'expertise unique requise en Inde pour construire l'infrastructure numérique essentielle pouvant offrir le meilleur soutien à nos clients partout au pays. Nous sommes impatients d'investir dans l'économie numérique de l'Inde et de répondre aux besoins de nos clients dans toute la région, en collaboration avec Adani. »

Le partenariat tirera parti de l'expertise d'Adani en matière de gestion de l'énergie par pile complète, d'énergie renouvelable et de développement immobilier, ainsi que de son expérience dans la construction et la gestion de grands projets d'infrastructure partout en Inde.

« L'une des plus belles manifestations de la vision de notre honorable premier ministre à l'égard d'une Inde numérique est la rapidité avec laquelle les services internet sont devenus accessibles à toute la population. S'en est suivi une croissance exponentielle de la consommation de données, a déclaré Gautam Adani, président du Groupe Adani. L'Inde compte actuellement l'un des plus grands bassins d'abonnés utilisant des données au monde. Les centres de données offrent une fonction fondamentale d'infrastructure d'un pays. En effet, ils répondent au besoin d'une infrastructure fiable capable de soutenir l'infonuagique, le contenu, les réseaux, l'internet des objets, la 5G, l'intelligence artificielle et les exigences des entreprises. Adani Group offre une combinaison unique d'énergie verte, d'expertise en immobilier, d'accès à des stations d'atterrissage de câbles sous-marins et de plusieurs nœuds à l'échelle du pays qui serviront d'emplacements en périphérie. En plus de l'expertise dans le domaine d'EdgeConneX et de la technologie de pointe dans le domaine des centres de données, nous avons été très impressionnés par la souplesse que l'entreprise apporte à la coentreprise. »

À propos d'EdgeConneX

EdgeConneX offre une gamme complète de solutions de centres de données dans le monde entier, de l'hyperlocal à la très grande échelle, de la conception sur mesure à la fabrication sur commande, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour offrir un choix d'emplacement, d'échelle et de type d'installation. EdgeConneX offre de la souplesse, de la connectivité, de la proximité et de la valeur. De plus, la société et est un chef de file mondial offrant des services de centres de données à l'échelle pour un portefeuille diversifié d'industries en tout temps, en tout lieu et à toutes échelles. Ces services comprennent le contenu, l'infonuagique, les réseaux, les jeux, l'automobile, le SaaS, l'internet des objets, le calcul de haute performance, la sécurité, et plus encore. Pour en savoir davantage, consultez le site : https://www.edgeconnex.com

À propos d'Adani Enterprises

Adani Enterprises Limited (AEL) est la société phare d'Adani Group, l'une des plus grandes organisations de multi-infrastructures en Inde. Au fil des ans, Adani Enterprises a contribué à l'édification du pays en mettant l'accent sur la création d'entreprises d'infrastructures émergentes et en les retranchant en sociétés cotées distinctes. Après avoir réussi à mettre sur pied des licornes comme Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy et plus récemment en fondant Adani Gas, l'entreprise a contribué de façon importante à l'autonomie du pays avec son portefeuille actuel d'entreprises robustes. La prochaine génération de ses investissements commerciaux stratégiques est centrée sur les domaines de la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, de la gestion des aéroports, des centres de données et des parcs technologiques, et de l'infrastructure hydraulique. Le respect de ces principes a donné lieu à des rendements très élevés pour nos actionnaires. Un investissement d'une roupie dans Adani Enterprises, qui a été la première introduction en bourse du groupe en 1994, a rapporté plus de 800 fois sa mise. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.adanienterprises.com

