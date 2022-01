LAGUNA HILLS, Californie, 5 janvier 2022 /CNW/ - Adagio Medical, Inc., un chef de file de l'innovation dans les technologies d'ablation par cathéter pour la fibrillation auriculaire (FA) et la tachycardie ventriculaire (TV), a annoncé aujourd'hui les premiers cas humains de cryoablation à champ pulsé (PFCA) pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA). Les cas ont été effectués à l'hôpital Medicover à Varsovie, en Pologne, par le Dr Pawel Derejko, chef du département de cardiologie à Medicover, et le Dr Atul Verma, MD, FRCPC, directeur des services d'arythmie au Southlake Regional Medical Centre à Newmarket, en Ontario, au Canada, et professeur agrégé à l'Université de Toronto. Les patients, un homme de 32 ans atteint de FA paroxystique et un homme de 60 ans atteint de FA persistante, ont subi avec succès une isolation de la veine pulmonaire et de la paroi postérieure à l'aide d'un cathéter PFCA dédié et alimenté par les consoles exclusives de cryoablation et d'ablation à champ pulsé (PFA) Adagio iCLAS™.

« La technologie de PFCA est une combinaison unique de cryoablation à ultra-basse température (ULTC) d'Adagio, suivie immédiatement d'une PFA, utilisant le même cathéter, a déclaré le Dr Verma. Sur le plan physiologique, la ULTC de courte durée recouvre le cathéter de glace et prégèle le tissu myocardique ciblé, concentrant le champ électrique pulsé sur les zones gelées et réduisant les courants électriques aberrants ailleurs. D'un point de vue clinique, cela se traduit par la prévention de la contraction des muscles squelettiques, de la capture du nerf phrénique et des microbulles qui peuvent être associées à la PFA traditionnelle, tout en fournissant une isolation aiguë efficace. Le cathéter recouvert de glace nous permet de fournir des impulsions de haute tension sans ces effets indésirables. En outre, la ULTC favorise un contact stable avec les tissus et la contiguïté des lésions sans qu'il soit nécessaire de repositionner le cathéter. Ces avantages ont d'abord été observés dans les travaux précliniques signalés plus tôt cette année, et ont maintenant été confirmés avec les premiers cas humains. Nous avons hâte de faire progresser cette technologie dans le cadre d'études de plus grande envergure et d'établir la durabilité chronique de l'approche de PFCA. »

« La cryoablation à ultra-basse température a été fondée sur la prémisse que la durabilité, la contiguïté et la transmuralité des lésions myocardiques entraînent de meilleurs résultats à long terme des ablations d'arythmie cardiaque, a déclaré Olav Bergheim, président et chef de la direction d'Adagio Medical. La combinaison de la ULTC et de la PFA dans la technologie de PFCA tire parti des avantages et surmonte les limites des deux technologies. Nos plans immédiats consistent à lancer une étude prospective et multicentrique pour soutenir une future approbation du marquage CE et une étude de faisabilité précoce aux États-Unis. »

Les premiers cas préenregistrés de PFCA chez l'être humain seront présentés lors du prochain symposium sur la FA le 15 janvier 2022 (www.afsymposium.com).

À propos d'Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. ( www.adagiomedical.com ) est une entreprise privée située à Laguna Hills, en Californie, qui met au point des technologies de cryoablation novatrices permettant de créer des lésions continues, linéaires et transmurales pour traiter les arythmies cardiaques, y compris la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Le système de cryoablation Adagio Medical iCLAS™ est approuvé par le marquage CE et est un dispositif expérimental aux États-Unis, limité par la loi à une utilisation expérimentale (IDE n° G180263). Adagio Medical, Inc. est une entreprise du portefeuille de Fjord Ventures.

