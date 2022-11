Le fournisseur de plateforme d'IA conversationnelle a été reconnu par le programme Technology Fast 50™ de Deloitte pour la deuxième année consécutive

TORONTO, 17 novembre 2022 /CNW/ - Ada , chef de file de l'intelligence conversationnelle axée sur les personnes, a reçu aujourd'hui une reconnaissance dans le cadre du programme Technology Fast 50™ pour l'année 2022 de Deloitte pour sa croissance rapide des revenus, son esprit d'entreprise et son innovation audacieuse.

Célébrant son 25e anniversaire, le programme reconnaît les 50 entreprises technologiques canadiennes dont la croissance est la plus rapide, en fonction du pourcentage de croissance des revenus le plus élevé au cours des quatre dernières années. Les gagnants du programme Technology Fast 50 de Deloitte sont des entreprises publiques et privées du secteur de la technologie qui transforment l'industrie. Le programme se déroule parallèlement au programme plus large Technology Fast 500™ de Deloitte pour l'Amérique du Nord, les gagnants étant automatiquement admissibles à ce classement d'élite.

Mike Murchison, cofondateur et chef de la direction d'Ada, attribue à la plateforme d'IA conversationnelle extrêmement simple de l'entreprise la réduction de 25,3 millions d'heures de travail des employés de soutien à la clientèle grâce à l'automatisation de plus de 4,7 milliards d'interactions depuis la fondation d'Ada.

« Nous sommes ravis de faire partie de la liste Fast 50 de Deloitte pour la deuxième année consécutive aux côtés de certaines des entreprises les plus innovatrices au monde, a déclaré M. Murchison. À l'approche de 2023, nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre croissance substantielle en habilitant encore plus de leaders de l'expérience client à exploiter le pouvoir de l'automatisation et à offrir des expériences VIP à tous ceux avec qui ils interagissent. »

« C'est inspirant de voir comment la cohorte exceptionnelle de gagnants du programme Technology Fast 50 de cette année a permis d'enregistrer une croissance exceptionnelle des revenus, malgré les incertitudes qui pèsent sur l'économie et le marché, a affirmé Anders McKenzie, partenaire et leader national du programme Technology Fast 50 chez Deloitte Canada. Grâce à l'innovation, à la créativité, à la résilience et à l'adaptabilité exemplaires, ainsi qu'à un leadership commercial supérieur, ces entreprises ouvrent la voie à des catalyseurs dans leurs secteurs respectifs et génèrent de la croissance et de la valeur pour l'économie canadienne, tant au pays qu'à l'étranger. »

Pour être admissibles au classement Technology Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent être dans les affaires depuis au moins quatre ans, avoir des revenus d'au moins 5 millions de dollars, avoir leur siège social au Canada, posséder une technologie exclusive, mener des activités de recherche et de développement au Canada et investir au moins cinq pour cent des revenus bruts dans la recherche et le développement.

Pour en savoir plus sur Ada, visitez www.ada.cx .

À propos du programme Technologie Fast 50™ de Deloitte

Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de prix du secteur de la technologie au Canada. Célébrant son 25e anniversaire, le programme reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories distinctes : Technology Fast 50, Enterprise Fast 15, Clean Technology et Companies-to-Watch. Le programme reconnaît également les entreprises du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui met en vedette les entreprises de technologie prospères des États-Unis et du Canada. Les commanditaires du programme 2022 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CBRE, Vector Institute, Council of Canadian Innovators (CCI), Clarity Recruitment, Lafond et TMX. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fast50.ca .

À propos d'Ada

Ada permet aux entreprises de traiter chaque client comme un VIP. Conçue pour les leaders du support client, la plateforme d'IA conversationnelle puissamment simple d'Ada aide les entreprises les plus dynamiques du monde à évoluer et à transformer leur expérience client grâce à l'automatisation. Depuis 2016, Ada a généré plus de 4 milliards d'interactions automatisées pour des marques comme Zoom, Meta, Verizon, AirAsia et Square. Née à Toronto, Ada est au service des entreprises et de leurs clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.ada.cx .

Personne-ressource :

5W pour Ada

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1929738/Ada_Support_Inc_Logo.jpg

SOURCE Ada Support Inc