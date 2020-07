Activités estivales au Musée de la civilisation - Spectacle déambulatoire et œuvre sur les toits inspirés de la nouvelle exposition Histoires de pêche

Une star des médias sociaux tente de déceler le vrai du faux dans cette histoire de pêche où tous les poissons ne sont pas dans l'eau! Une truite qui parle? C'est du moins ce que prétend Martin Pêcheur, un pêcheur intrigant qui aurait été témoin de ce phénomène extraordinaire. Comment démêler le vrai du faux? La star des médias sociaux Ariane Lumière (clin d'œil à l'exposition La tête dans le nuage) mène l'enquête dans cette histoire de pêche qui la conduira de lacs en rivières pour rencontrer le coloré personnage et, peut-être, découvrir cette créature fantastique!

Une capsule théâtrale déambulatoire présentée du mercredi au dimanche, du 8 juillet au 16 août ainsi que les samedi 5 et dimanche 6 septembre, de 11 h 30 à 15 h 45.

Avec Miranda Laroche-Francoeur et Martin Perreault, présenté par Bellita Productions.

Roof Line Garden

Pour la troisième année consécutive, le Musée de la civilisation, en collaboration avec le Festival international de Jardins de Métis, offre aux visiteurs l'installation Roof Line Garden sur son toit-terrasse. Réinterprétation de Line Garden installée chaque année depuis 2014 à Grand-Métis, le Roof Line Garden du Musée de la civilisation offre au public un espace extérieur inédit où enchantement et détente sont au rendez-vous.



Cette année, les concepteurs Coryn Kempster et Julia Jamrozik se sont inspirés des couleurs de mouches à pêche pour souligner l'exposition Histoires de pêche. Il est à noter que l'organisation des Jardins de Métis a prêté pour cette exposition quelques objets ayant appartenu à Elsie Reford, philanthrope et fondatrice des Jardins de Métis.

L'œuvre forme un dôme haut en couleurs composé de milliers de longs rubans suspendus à une structure métallique. Les visiteurs sont appelés à s'y installer pour vivre une expérience à la fois visuelle et auditive, cinétique ou parfaitement calme grâce au bruissement des rubans variant selon l'intensité de la lumière et du vent. La nouvelle édition est rendue possible notamment grâce à la contribution de la famille Ampleman-Marcotte. Cette œuvre à ciel ouvert sera présentée tout l'été, jusqu'à la mi-octobre 2020.

« Ces belles activités qui s'ajoutent aujourd'hui à notre programmation très riche et variée marquent le début de la saison des vacances. Une visite au Musée de la civilisation est une expérience aux multiples facettes, où on peut vivre un moment d'émerveillement sous le magnifique Roof Line Garden, profiter de l'animation et rencontrer des personnages sympathiques, en plus de découvrir nos magnifiques expositions, dont Histoires de pêche, qui est un voyage au cœur de notre belle nature. C'est l'été au Musée de la civilisation! »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« Exporter les créations contemporaines des Jardins de Métis vers les toits du Musée de la civilisation, ça crée des rapprochements entre nos institutions. Nous sommes particulièrement heureux d'offrir aux visiteurs du Musée une installation colorée qui mettra très certainement un sourire sur leur visage, masqué ou pas… Les couleurs sont inspirées d'une mouche à pêche de mon arrière-grand-mère, Elsie Reford. L'une de ses cannes à pêche se retrouve d'ailleurs dans la très apaisante exposition Histoires de pêche. J'invite les visiteurs à profiter d'un moment d'arrêt sous l'ombre des rubans du Roof Line Garden de Coryn Kempster et Julia Jamrozik et à venir découvrir nos autres installations contemporaines lorsqu'ils viendront en Gaspésie, pour pêcher ou simplement visiter nos merveilleux jardins. »

-Alexander Reford, directeur, Jardins de Métis et Festival international de jardins

Informations complémentaires :

Julia Jamrozik et Coryn Kempster sont des artistes et designers canadiens basés à Buffalo, dans l'État de New York . Julia est professeure adjointe au département d'architecture de l'Université de Buffalo, et Coryn y est professeur auxiliaire adjoint. Travaillant en collaboration depuis 2003, ils s'efforcent de créer des objets, des espaces et des situations qui transfigurent le quotidien de façon ludique et hautement stimulante. Leur travail a été récompensé par le League Prize de l' Architecture League de New York en 2018;

