TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - La Semaine de l'accès à la justice a lieu du 26 au 31 octobre en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Les organisateurs présenteront le travail des organisations de justice et des organismes pro bono dans chaque province, dans une série de webinaires pour renseigner le public, les avocats et les organisations communautaires sur la manière d'améliorer l'accès à la justice dans leur propre quartier.

« Dans trois ans, près de la moitié des personnes au Canada auront un problème suffisamment grave pour nécessiter une assistance juridique », selon Brea Lowenberger, directrice de CREATE Justice et organisatrice de la Semaine de l'accès à la justice en Saskatchewan. « Pourtant, dans la plupart des provinces, une personne travaillant à plein temps au salaire minimum gagne trop pour avoir droit à l'aide juridique. De nombreux Canadiens sont confrontés à des obstacles supplémentaires, notamment le manque de maitrise de l'anglais, les services de justice trop loin de chez eux et la méfiance à l'égard des institutions juridiques. Ces obstacles n'ont fait que s'aggraver en raison de la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux de nous réunir d'un bout à l'autre du pays pour la première fois cette année afin de célébrer la Semaine de l'accès à la justice et de fournir les outils dont la profession juridique et le public ont besoin pour surmonter ces obstacles. »

La Semaine de l'accès à la justice lancera une série de webinaires le 26 octobre avec Unbundled Legal Services in Canada, une préparation pour les avocats qui désirent offrir d'autres solutions efficaces à un cout raisonnable aux gens qui cherchent de l'aide juridique. Présenté par la Law Society of Saskatchewan, le webinaire mettra en vedette John-Paul Boyd c.r. de Médiation Familiale Canada, Sonali Sharma, experte en encadrement juridique dégroupé du cabinet Athena Law firm de Vancouver, et Lisa Eisen, coach juridique de Family Law : A la carte à Toronto.

Le 27 octobre, la faculté de droit de la University of Alberta présente A Conversation About Access to Justice and Systemic Racism, qui abordera les couts que la société assume lorsque les Canadiens n'ont pas accès à la justice et la façon dont le système judiciaire marginalise les Canadiens racialisés. Trevor Farrow, professeur et ancien doyen associé de la faculté de droit d'Osgoode Hall, et Joshua Sealy-Harrington, doctorant à la Columbia Law School dont les recherches portent sur le droit, l'identité et la sexualité, animeront la discussion, qui sera modérée par Barbara Billingsley, doyenne de la faculté de droit de la University of Alberta.

La série de webinaires se terminera le 28 octobre avec Exploring Community Justice Help to Advance Community-based Access to Justice présenté par le Barreau de l'Ontario, où Julie Mathews et David Wiseman dévoilent les résultats de leur rapport qui propose une nouvelle approche pour permettre aux travailleurs communautaires non juristes d'apporter une aide pour les problèmes liés au droit, et invite les participants de tout le pays à examiner les ressorts qui offrent la justice communautaire.

Les titulaires de permis, les membres du public et les médias sont invités à assister gratuitement aux programmes. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Le calendrier complet des activités et de plus amples informations sur les initiatives en matière d'accès à la justice sont disponibles sur les sites web provinciaux suivants : Saskatchewan Access to Justice Week, Alberta Access to Justice Week et Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario.

La Semaine canadienne de l'accès à la justice est organisée par un groupe de travail collaboratif soutenu par CREATE Justice à la University of Saskatchewan College of Law, la Law Society of Saskatchewan, l'ABC Alberta, la faculté de droit de la University of Alberta, le Barreau de l'Ontario et l'Access to Justice and Law Reform Institute of Nova Scotia.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

