Activité médiatique du Ministère en collaboration avec Contrôle routier Québec pour promouvoir la sécurité routière en période hivernale

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a tenu, en ce lendemain de tempête hivernale, une activité médiatique en collaboration avec Contrôle routier Québec. Cet événement visait à rappeler les bonnes pratiques de conduite en période hivernale, notamment en ce qui concerne la sécurité à proximité des véhicules de déneigement. Plus particulièrement, les participants ont été sensibilisés aux risques associés aux angles morts des chasse-neige.

Pour illustrer les angles morts, Contrôle routier Québec a installé d'impressionnants tapis rouges autour d'un chasse-neige afin que les participants puissent mieux visualiser l'étendue des zones situées hors du champ de vision du conducteur. L'objectif était de rappeler l'importance de maintenir une distance sécuritaire derrière les camions de déneigement, de ne pas rester à leurs côtés et d'éviter de les dépasser, en particulier lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions hivernales.

L'événement a également été l'occasion de présenter un camion de déneigement muni d'un nouvel équipement innovant, qui fait actuellement l'objet d'un projet pilote. Il s'agit d'une aile de côté géante ayant une largeur de déblaiement de 8,3 m, qui suffit à déneiger simultanément deux voies de circulation. Le Ministère a lancé ce projet pilote à la fin janvier pour tester cette nouvelle machinerie dans la région de Québec, principalement sur l'autoroute 40 et l'autoroute Henri-IV. Cet essai vise à évaluer la performance de l'équipement dans les conditions climatiques variées du Québec et à valider des caractéristiques telles que la visibilité et l'efficacité du déneigement.

En raison de la nouveauté de cet équipement sur le réseau routier et de ses angles morts encore plus grands, le Ministère signale aux usagers qu'il est essentiel de faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent à proximité. Il les invite donc à réduire leur vitesse, à garder une distance sécuritaire et à être particulièrement vigilants.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

se renseigner sur les conditions routières (état de la chaussée et visibilité) en consultant les différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone);

s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide et qu'il est équipé d'une trousse de secours;

déneiger et déglacer entièrement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

adapter leur conduite en fonction des conditions météorologiques et routières;

réduire leur vitesse et garder une distance sécuritaire entre les véhicules;

s'assurer d'être visibles en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est mauvaise, notamment en raison de la poudrerie;

faire preuve de patience à proximité de véhicules d'entretien hivernal et se positionner pour être visible pour les conducteurs de ces mastodontes, lesquels comportent de grands angles morts dont il faut se méfier.

Lorsqu'un véhicule de protection léger est présent, gyrophare et flèche lumineuse activés, il est interdit de s'insérer ou de circuler entre ce dernier et le convoi de camions de déneigement. Tout contrevenant s'expose alors à une amende de 100 $ à 200 $.

Faits saillants :

Au Québec, le Ministère :

entretient plus de 31 000 km de route;

investit plus de 430 M$ dans l'ensemble des opérations d'entretien hivernal;

affecte près de 1 700 camions au déneigement;

épand plus de 575 000 tonnes de sel et 770 000 tonnes d'abrasif.

