Action Femmes et Handicap : Nouvelle identité, même combat

La société a évoluée depuis 36 ans, Action des Femmes handicapées Montréal aussi

MONTRÉAL, le 3 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des personnes handicapées, Action des femmes handicapées (Montréal) (AFHM) a voulu marquer le coup en vous annonçant officiellement son nouveau nom. Action des femmes handicapées (Montréal) devient Action Femmes et handicap (AFH).

Depuis 1986, notre organisme lutte pour la pleine participation citoyenne des femmes en situation de handicap. En tant qu'organisme de défense des droits de ces femmes, nous revendiquons la reconnaissance des spécificités de leurs conditions lors d'élaboration de politique sociale.

Il y a eu quelques victoires, mais la lutte est loin d'être gagnée.

Depuis des décennies, nous revendiquons la mise en place de mesures concrètes pour améliorer la condition des femmes en situation de handicap. À commencer par une documentation différenciée selon le genre lorsqu'il est question des conditions de vie des personnes en situation de handicap. D'autant plus que, le peu de littérature disponible, ne laisse nul doute quant à la double discrimination vécue par les femmes en situation de handicap.

Pourtant, les initiatives gouvernementales révèlent des mesures peu nombreuses et à portée limitée. C'est particulièrement notable en matière de lutte contre la violence, sachant que, selon un rapport rendu par le Réseau d'Action des Femmes en situation de Handicap du Canada (DAWN-RAFH Canada) seulement 10 % des femmes en situation de handicap ayant demandé de l'aide auprès d'un établissement pour femmes violentées ont obtenu le support demandé, et ce, même si elles sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'être victime de violence que leurs consœurs.

Encore aujourd'hui, il n'y a aucun engagement concret du gouvernement à investir financièrement dans l'accessibilité des services que nécessitent les femmes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'accès aux services de santé, de leur situation socio-économique ou de leur sécurité. L'amélioration de leur condition de vie n'existe donc au Québec qu'en théorie.

Nouvelle identité, mêmes combats

En devenant Action Femmes et handicap, nous avons voulu redonner un nouveau souffle à notre organisme. Nous souhaitons fédérer une plus large communauté et chaque année plus de partenaires.

Ce changement de nom symbolise le renouveau de notre organisme qui, au fil des années, est devenu une référence en matière de lutte pour les droits des femmes en situation de handicap à Montréal, voire dans tout le Québec. Nous avons voulu à la fois revenir aux sources de notre engagement et ouvrir un nouveau chapitre : celui de la coconstruction vers une société inclusive et tolérante des différences.

Notre nouveau logo représente la volonté des femmes en situation de handicap de prendre leur essor et d'occuper leur place de citoyennes à part entière.

Cette identité renouvelée que nous vous annonçons s'insère dans un travail de réflexion plus large sur nos actions en matière de soutien des membres, mobilisation de celles-ci, d'éducation populaire, de communication et de vie associative. Ce processus culminera en deux journées sur les enjeux auxquels font face les femmes en situation de handicap que nous tiendrons le 9 et 10 mars 2023. Pour y participer, restez à l'affût de nos communications.

SOURCE Action Femmes et handicap (AFH)

Renseignements: Action Femmes et Handicap (AFH), Courriel : [email protected], Téléphone : (514) 861-6903; 1355 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3G 1T3