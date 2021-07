L'entreprise de cyberprotection s'adjoint les services d'un chef de file chevronné pour accélérer sa croissance, élargir son réseau de fournisseurs de services, orienter la stratégie de produits et se préparer à la prochaine étape.

SCHAFFHOUSE, Suisse, 7 juillet 2021 /CNW/ - Acronis, chef de file mondial de la cyberprotection, a nommé aujourd'hui Patrick Pulvermueller, vétéran de l'industrie de l'hébergement et des logiciels infonuagiques, au poste de directeur général, à compter du 1er juillet 2021. M. Pulvermueller succède à Serguei Beloussov, qui a fondé l'entreprise en 2003 et qui en a été le directeur général depuis 2013.

M. Pulvermueller se joint à Acronis en provenance de GoDaddy, où il a récemment occupé le poste de président des partenaires commerciaux. À ce titre, il a géré l'expansion stratégique de l'entreprise pour les services d'hébergement, de productivité et de sécurité par l'entremise de revendeurs et d'agences partenaires. En combinant cette expérience à son expertise en développement de produits, M. Pulvermueller est un expert dans l'élaboration de stratégies de mise en marché réussies basées sur le nuage, en particulier par l'entremise de fournisseurs de services, de canaux de revente et d'alliances stratégiques. Il a antérieurement occupé des postes de direction en tant que chef de la direction de Host Europe GmbH et de Host Europe Group (HEG), où il était auparavant chef de l'exploitation du groupe.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe Acronis, de collaborer avec notre formidable réseau de partenaires et de poursuivre la vision de Serguei qui consiste à fournir des services de cyberprotection révolutionnaires pour le secteur, a déclaré M. Pulvermueller. Acronis s'apprête à perturber les marchés de la protection des données et de la cybersécurité tout en redéfinissant la façon dont les fournisseurs de services exploitent les services de surveillance et de gestion à distance (RMM) et d'automatisation des services professionnels (PSA). J'ai hâte d'apporter mes connaissances et mon expérience dans le domaine des fournisseurs de services pour nous assurer que nous tirons pleinement parti de cette occasion. »

M. Pulvermueller prend la relève à un moment charnière. Acronis vient de recevoir plus de 250 millions de dollars dans le cadre d'une ronde d'investissement, y compris CVC Capital Partners VII et d'autres investisseurs, ce qui porte la valorisation de l'entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars. Outre l'accélération du développement de sa technologie et de ses produits, la société prévoit de tirer parti de cet investissement pour améliorer davantage ses initiatives de mise en marché - un domaine dans lequel M. Pulvermueller possède une grande expertise - en développant son vaste réseau de partenaires, qui comprend des fournisseurs de services gérés (MSP), des fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), des partenaires d'hébergement, des distributeurs et des agrégateurs de services infonuagiques et des fournisseurs de services réseau, entre autres.

Le président du conseil d'administration d'Acronis, René Bonvanie, a déclaré : « Après avoir ajouté plus de 1,5 milliard de dollars à sa valorisation au cours des 18 derniers mois, Acronis est sur une trajectoire de croissance formidable grâce à la stratégie de cyberprotection mise en œuvre par Serguei. Compte tenu de l'expertise démontrée de M. Patrick pour aider les entreprises à croissance rapide à prendre de l'expansion et à connaître du succès dans un environnement axé sur les canaux, nous sommes convaincus qu'il accélérera le succès d'Acronis et qu'il préparera l'entreprise à la prochaine étape. »

En tant que fondateur et principal actionnaire d'Acronis, Serguei Beloussov continuera de s'impliquer dans la société en tant que membre du conseil d'administration et directeur de recherche d'Acronis, gérant la stratégie technologique et de recherche. Il se concentrera sur les technologies de pointe de l'entreprise, y compris la recherche autonome, la gestion des données, le réseau cybernétique, la plateforme cybernétique et les produits d'entreprise. Il se concentrera également sur le développement du programme de relations d'Acronis avec les universités, notamment avec l'Institut de technologie de Schaffhouse (SIT) en Suisse, qu'il a cofondé en 2019.

En faisant l'annonce, M. Serguei a dit : « Je suis fier du succès d'Acronis jusqu'à maintenant et je crois que c'est le moment idéal pour passer le relais à Patrick. Nous avons fait une recherche approfondie pour trouver un leader exceptionnel, et les antécédents de réussite de Patrick, son approche partenariale et son expertise opérationnelle étaient des forces évidentes. Il possède l'expérience nécessaire pour continuer à avancer dans la mission d'Acronis, à améliorer nos opérations et à créer un flux de revenus de plusieurs milliards de dollars, en faisant passer l'organisation, le portefeuille de produits et nos partenariats au niveau supérieur. »

Acronis unifie la protection des données et la cybersécurité pour offrir une cyberprotection intégrée et automatisée réunissant les conditions SAPAS de fiabilité des données, d'accessibilité, de confidentialité, d'authenticité et de sécurité du monde numérique moderne. Grâce à des modèles de déploiement flexibles qui répondent aux exigences des fournisseurs de services et des professionnels des TI, Acronis offre une cyberprotection supérieure des données, applications et systèmes grâce à des solutions novatrices et de nouvelle génération en matière de gestion des antivirus, des sauvegardes, de la reprise après sinistre et de protection des . Grâce à des logiciels malveillants avancés alimentés par des technologies d'intelligence machine de pointe et d'authentification de données basées sur la chaîne de blocs, Acronis protège tout environnement, du nuage à l'hybride en passant par les locaux, à un coût prévisible et abordable.

Fondée à Singapour en 2003 et constituée en Suisse en 2008, Acronis compte aujourd'hui plus de 1 600 employés répartis dans 34 emplacements dans 19 pays. Plus de 5,5 millions de particuliers et 500 000 entreprises, dont 100 % des entreprises du classement Fortune 1000 et des équipes sportives professionnelles de premier plan, font confiance à ses solutions. Les produits Acronis sont offerts auprès de 50 000 partenaires et fournisseurs de services dans plus de 150 pays et dans plus de 40 langues.

