LINCOLN, Neb., le 23 oct. 2025 /CNW/ - Nelnet, Inc. (NYSE : NNI), et sa filiale en propriété exclusive, Nelnet Canada, Inc., ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Société DH, une filiale en propriété exclusive de Finastra Holdings Limited (Finastra) en vue d'acquérir l'entreprise de services d'administration de prêts étudiants de Finastra au Canada. La clôture de cette opération devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'entreprise de services d'administration de prêts étudiants de Finastra au Canada est le principal fournisseur de solutions d'administration de prêts étudiants auprès d'organismes gouvernementaux et d'institutions financières au Canada. Par l'entremise de ses plateformes technologiques exclusives, elle fournit actuellement des services d'administration assistés par la technologie qui couvrent l'intégralité du cycle de vie des prêts de 2,4 millions d'emprunteurs.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe canadienne de Finastra au sein de Nelnet », a déclaré le chef de la direction de Nelnet, Jeff Noordhoek. « Cette acquisition tire parti de nos antécédents en matière de services d'administration de prêts étudiants auprès d'emprunteurs et de gouvernements au Canada et aux États-Unis. L'équipe canadienne cumule des décennies d'expérience dans la prestation de services d'une qualité et d'une valeur exceptionnelles aux emprunteurs, aux gouvernements fédéral et provinciaux et aux institutions financières au Canada. Nous sommes ravis que notre solidité financière, notre expérience en matière d'administration de prêts et notre engagement en matière d'innovation contribuent à la réalisation de leur mission et à la poursuite de leur réussite au Canada. »

Nelnet, qui était précédemment propriétaire d'EDULINX Canada Corporation et administrateur du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) et de différents programmes administrés par des organismes provinciaux et des institutions financières provinciales, possède des connaissances approfondies dans les domaines de la prestation de services d'administration de prêts étudiants et de prêts à la consommation, de technologies de prestation de services et d'impartition des processus administratifs.

Nelnet a l'intention de maintenir l'indépendance des activités de l'entreprise de services au Canada. L'entièreté de l'équipe existante continuera ainsi d'être dirigée par Susan Tersigni, vice-présidente, Prêts étudiants, et cette dernière relèvera de Joe Popevis, président de Nelnet Diversified Services. Le siège social de l'entreprise de services canadienne, qui compte plus de 450 employés et sous-traitants, demeurera à Mississauga, en Ontario.

« Cette opération cadre parfaitement avec la stratégie de Finastra, soit de miser sur ses principaux atouts, et elle assure la croissance de notre entreprise de prêts étudiants avec un partenaire qui connaît bien ce secteur », a ajouté Chris Walters, chef de la direction de Finastra. « L'expérience solide de Nelnet et nos engagements communs d'excellence en matière de service à la clientèle en font le partenaire idéal pour mener notre entreprise dans cette nouvelle phase de son développement. »

Dans le cadre de cette opération, RBC Marché des Capitaux et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont agi respectivement en qualité de conseiller financier exclusif et de conseiller juridique de Finastra.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de Nelnet.

À propos de Nelnet

Nelnet est une entreprise diversifiée qui exerce des activités principalement dans les domaines des prêts à la consommation, de l'administration de prêts, des paiements et de la technologie, principalement auprès de clients d'envergure dans le secteur de l'enseignement. Nelnet compte plus de 6 700 associés et son siège social est situé à Lincoln, dans le Nebraska. Vous trouverez de plus amples informations au sujet de Nelnet à l'adresse suivante : www.nelnetinc.com.

À propos de Finastra

Finastra est un leader mondial dans le domaine des logiciels de services financiers. Elle compte plus de 8 000 clients dans plus de 130 pays, y compris 45 des 50 plus grandes banques mondiales. Finastra met à profit ses compétences dans les secteurs des prêts, des paiements, des services bancaires universels, de la trésorerie et des marchés des capitaux pour fournir des solutions indispensables, fiables et évolutives, notamment Loan IQ, LaserPro, Trade Innovation, Essence, Global PAYplus, Payments To Go et Financial Messaging. Tirant parti du soutien de Vista Equity Partners et des commentaires de ses clients, Finastra met au point des solutions novatrices qui aident les institutions financières à poursuivre leur croissance avec confiance. Pour de plus amples informations au sujet de Finastra, visitez www.finastra.com ou suivez Finastra sur LinkedIn.

