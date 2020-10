Une société comptant près de 30 ans d'expérience dans les instruments de crédit alternatifs intégrera Gestion SLC

TORONTO, LOS ANGELES et WELLESLEY, MA, le 21 oct. 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir une participation majoritaire dans la société Crescent Capital Group LP (« Crescent »), un gestionnaire d'instruments de crédit alternatifs mondiaux. Au 30 juin 2020, la société gérait un actif d'environ 28 milliards $ US (environ 38 milliards $ CA). Elle compte plus de 180 partenaires et employés et a des bureaux à Los Angeles (siège social), à Boston, à New York et à Londres.

Crescent fera partie de Gestion SLC, le gestionnaire de placements alternatifs de la Sun Life. L'acquisition permettra d'étendre la gamme de solutions d'instruments de crédit alternatifs proposée par Gestion SLC, ce qui avantagera les Clients existants et potentiels.

La transaction constitue pour Crescent l'occasion d'allier son savoir-faire et son expérience des instruments de crédit alternatifs au capital d'investissement de la Sun Life et de tirer parti des relations de Gestion SLC. Il sera ainsi possible d'appuyer la création et l'expansion de stratégies complémentaires qui sont favorables aux deux sociétés, et d'aider Crescent à répondre aux besoins en évolution de ses Clients institutionnels qui investissent plus dans les instruments de crédit alternatifs, en quête de rendement.

La Sun Life fera l'acquisition d'une participation de 51 % dans Crescent en contrepartie d'une somme allant jusqu'à 338 millions $ US (environ 450 millions $ CA), composée d'un paiement initial de 276 millions $ US (environ 370 millions $ CA) et d'un paiement ultérieur allant jusqu'à 62 millions $ US (environ 80 millions $ CA) qui est fonction de l'atteinte de certains objectifs. La transaction prévoit que les actionnaires de Crescent conserveront une participation reportée dans des fonds existants de même que certains éléments d'actifs et leurs caractéristiques respectives. Une option d'achat-vente est aussi prévue, afin de permettre l'acquisition de la participation restante environ 5 ans après la clôture de la transaction. Crescent continuera d'exercer ses activités de façon indépendante en tant que marque à part entière, puis son équipe de direction, ses emplacements et ses Clients ne changeront pas.

La société Crescent a été fondée en 1991 et elle est l'un des plus anciens gestionnaires d'instruments de crédit de l'industrie. Elle est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants.

La Sun Life s'est engagée à investir jusqu'à 750 millions $ US (environ 1 milliard $ CA) dans les stratégies de placement de Crescent, afin d'appuyer le lancement de nouveaux produits et d'harmoniser l'offre pour les investisseurs.

« Nous sommes heureux que Crescent se joigne à Gestion SLC. Crescent a fait ses preuves en termes d'instruments de crédit alternatifs et jouit d'une excellente réputation dans l'industrie, a déclaré Steve Peacher, président, Gestion SLC. Les deux sociétés ont en commun une vision axée sur l'obtention de rendements exceptionnels pour les investisseurs. »

« Ce partenariat permet à Crescent d'entrer dans sa prochaine phase de croissance. J'ai appris à connaître l'équipe à la Sun Life et à Gestion SLC. Il ne fait aucun doute que nos Clients bénéficieront de l'apport important de capitaux de lancement et des vastes connaissances en gestion d'actif de l'équipe, ainsi que de son engagement à laisser Crescent investir et opérer de façon indépendante », a indiqué Mark Attanasio, cofondateur et associé directeur de Crescent Capital Group LP.

« Munis déjà d'une solide feuille de route, nous sommes impatients de renforcer davantage nos capacités en matière d'instruments de crédit alternatifs. Nous tenons aussi à offrir à nos Clients de nouvelles stratégies de placement. Nos investisseurs institutionnels de premier plan ont soif de rendement à l'échelle mondiale », a souligné Jean-Marc Chapus, cofondateur et associé directeur de Crescent Capital Group LP.

« Nous avons passé beaucoup de temps avec Dean Connor, Steve Peacher et leurs équipes. Nous croyons que la rencontre de nos cultures d'entreprise complémentaires profitera à nos employés, Clients, investisseurs et parties prenantes », d'ajouter MM. Attanasio et Chapus.

« Depuis un moment déjà, nous cherchions un moyen d'étendre nos capacités en matière d'instruments de crédit alternatifs. Nous voulons que nos Clients aient accès à une plus vaste gamme de solutions reposant sur des instruments de crédit, des titres d'infrastructures et des titres de participation et de créance immobiliers - publics et privés », a précisé M. Peacher.

Gestion SLC, la Sun Life et Crescent adhèrent aux Principes de l'investissement responsable (PIR) et s'engagent à observer des pratiques d'investissement durable.

La société Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Crescent. Le conseiller juridique de la Sun Life est Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Le conseiller juridique de la Sun Life est Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et son conseiller financier est Berkshire Global Advisors LP.

La transaction devrait être conclue à la fin de 2020, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Crescent est actuellement le conseiller en placements de Crescent Capital BDC, inc. (« Crescent BDC » - NASDAQ : CCAP), une société de développement des affaires. À la clôture de la transaction, il est prévu que Crescent devienne une filiale en propriété majoritaire de Gestion SLC, et, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Crescent BDC, qu'elle demeure le conseiller en placements de Crescent Capital BDC.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux.

La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak et InfraRed Capital Partners (« InfraRed ») font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier.

Au 30 juin 2020, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 262 milliards de dollars canadiens (193 milliards de dollars américains).

À propos de Crescent Capital Group LP

Crescent est un gestionnaire d'instruments de crédit mondiaux ayant un actif géré d'environ 28 milliards de dollars américains. Depuis près de 30 ans, la société met l'accent sur le crédit de moindre qualité, en appliquant des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. Il peut s'agir de prêts bancaires de premier rang, d'obligations à rendement élevé ou encore de titres de créance de premier et de second rangs et de prêts hybrides (unitranche). Elle compte plus de 180 employés dans le monde, son siège social est situé à Los Angeles et elle a des bureaux à New York, à Boston et à Londres. Pour en savoir plus sur Crescent Capital Group, rendez-vous au www.crescentcap.com. Le contenu d'un tel site Web n'est pas intégré par renvoi aux présentes et ne doit pas être réputé comme étant intégré par renvoi aux présentes.

À propos de Crescent Capital BDC, inc.

Crescent BDC une société de développement des affaires qui cherche à maximiser le rendement global pour ses actionnaires en générant du revenu et une plus-value du capital. Pour ce faire, elle propose des solutions de capital à des sociétés du marché intermédiaire ayant une saine base économique et de solides perspectives de croissance. Crescent BDC s'appuie sur la vaste expérience, les capacités en conception de titres et l'approche disciplinée de Crescent Capital Group LP. Crescent BDC est gérée à l'externe par Crescent Cap Advisors, LLC, qui est une filiale de Crescent. Crescent BDC a choisi d'être régie en tant que société de développement des affaires aux termes de la Investment Company Act of 1940. Pour en savoir plus sur Crescent BDC, rendez-vous au www.crescentbdc.com Le contenu d'un tel site Web n'est pas intégré par renvoi aux présentes et ne doit pas être réputé comme étant intégré par renvoi aux présentes.

Information prospective

Dans le présent communiqué, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à la Sun Life et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans ce communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment les énoncés i) se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, ii) se rapportant à notre acquisition prévue d'une participation majoritaire dans Crescent, iii) qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et iv) qui renferment des mots ou expressions tels que « prévoit », « intention », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs et mettent en cause des risques et des incertitudes. Ils reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir - particulièrement en raison la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement ainsi que de ses répercussions sur l'économie mondiale et ses conséquences incertaines sur nos activités -, notamment l'hypothèse que la transaction sera réalisée. Ils ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date de ce communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication de ce communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

Les facteurs de risque suivants liés à la transaction pourraient avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse : 1) l'incapacité des parties de mener à bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; 3) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; et 4) les répercussions de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et Crescent. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants, qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, sont présentés dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, accessibles au www.sedar.com et au www.sec.gov.

