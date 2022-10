MONTRÉAL, 3 octobre 2022 /CNW/ - Dîner en Blanc International, l'organisation d'événements culinaires expérientiels d'inspiration française, a le plaisir d'annoncer que 100 % de ses intérêts commerciaux ont été acquis par sa cofondatrice, Sandy Safi. Madame Safi dirigera l'entreprise en pleine croissance et prévoit de répondre à l'énorme demande en étendant ses activités à de nouveaux marchés et secteurs verticaux.

Voici la déclaration de Sandy Safi : « Nous voulons répondre au besoin des gens qui souhaitent se rapprocher dans un monde post-pandémie en améliorant les événements avec les chefs et la communauté culinaire, grâce à la création d'un réseau mondial plus vaste et interactif. »

Célébrant son 10e anniversaire aux États-Unis, Le Dîner en Blanc rassemble des passionnés de cuisine et de culture du monde entier, qui s'habillent en blanc, pour se rendre dans un endroit secret lors d'une soirée inoubliable de fine cuisine teintée de gaieté et de moments magiques. Les gourmets et les victimes de la mode les plus passionnées passent des semaines à organiser des menus gastronomiques, des décorations de table élaborées et des tenues époustouflantes aux chapeaux incroyables et aux perruques à la Marie Antoinette, sans oublier les robes et smokings simples et luxueux.

Bien que ses origines soient françaises, Le Dîner en Blanc a prospéré sur 6 continents, dans 40 pays et 120 villes, chaque site apportant sa propre culture et sa voix culinaire unique. À l'échelle mondiale, plus d'un million de personnes se retrouvent sur des listes d'attente et espèrent assister à des événements qui affichent souvent complet en quelques jours, voire en quelques heures.

« Partager un repas est quelque chose d'universel, mais chaque pays a ses propres coutumes, explique Sandy Safi. Symboliquement, souligne-t-elle, le blanc complète toutes les couleurs, et cet événement réunit tous les types de personnes qui aiment célébrer un festin amusant en famille et entre amis, tout en créant des liens avec une communauté mondiale plus vaste. »

Madame Safi continuera à chercher d'autres façons de répandre la joie de vivre spéciale du Dîner en Blanc. « Nous explorons d'autres endroits en Asie et en Amérique du Sud pour avoir un plus grand impact social dans toutes les villes qui organisent des événements, explique-t-elle. Nous nous intéressons toujours à la gastronomie, à la mode et au développement communautaire, mais nous déployons une vision globale plus large. »

À cette fin, Le Dîner en Blanc vise à mettre en valeur chaque année une ville différente dans le cadre d'un événement annuel mondial. Pour orienter la direction et la croissance de l'entreprise, madame Safi a mis sur pied un conseil consultatif de six membres qui comprend des spécialistes des domaines de la technologie, des événements, des finances, du divertissement et des arts du spectacle.

Le cofondateur Aymeric Pasquier, dont la famille a lancé la soirée au bouche-à-oreille en 1988, a retiré sa participation et se concentrera maintenant sur l'organisation du prochain Dîner en Blanc à Paris, où tout a commencé. Sandy Safi et son équipe remercient Aymeric et sa famille pour leur grande passion et leurs nombreuses contributions à la transposition de l'événement familial parisien en Amérique du Nord et au-delà.

À propos du Dîner en Blanc - Lancé à Paris en 1988 par François Pasquier et une poignée d'amis sous forme de « pique-nique » spontané, le Dîner en Blanc est devenu un phénomène épicurien mondial, où les communautés locales créent des liens dans le monde entier. Dîner en Blanc International, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est responsable du développement de son pique-nique secret et chic dans plus de 120 villes à travers 40 pays. Chaque événement est dirigé par des organisateurs locaux passionnés qui sont tombés amoureux du concept et qui ont voulu le transposer dans leur ville, donnant ainsi une touche locale à ce rendez-vous. Pour de plus amples renseignements, des photos et des vidéos des événements du Dîner en Blanc du monde entier, consultez le site dinerenblanc.com .

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS ET DEMANDES D'ENTREVUE

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS AUX ÉTATS-UNIS

Diane Blackman

BRPR

212 249-5125 /

[email protected]

CANADA

Chantal Blanchard

Le Dîner en Blanc International

514 312-8557

[email protected]

SOURCE Diner en Blanc