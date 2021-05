Acquisition des actifs de Lithium Amérique du Nord - Québec s'entend avec Sayona Québec et Piedmont Lithium

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec (IQ), a conclu une entente avec Sayona Québec et Piedmont Lithium visant à ce que ces entreprises puissent faire l'acquisition des actifs de Lithium Amérique du Nord. Les deux acteurs stratégiques ont une expérience reconnue dans le secteur des mines de lithium.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du président-directeur général d'IQ, M. Guy LeBlanc.

Cette entente est survenue dans le cadre d'un processus judiciaire rigoureux supervisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (le contrôleur). Rappelons que Lithium Amérique du Nord s'était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et qu'IQ était l'un des créanciers garantis de l'entreprise.

L'entente inclut des conditions assurant la transformation primaire et secondaire de la ressource minérale au Québec. La transaction créerait également une synergie et une consolidation des activités minières de Sayona Québec en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément entre son projet Authier Lithium, à La Motte, qui sera en exploitation bientôt, et celui de Lithium Amérique du Nord, à La Corne.

Pour que cette entente puisse entrer en vigueur, l'offre de Sayona Québec et de Piedmont Lithium, aussi appuyée par le contrôleur, devra notamment être soumise pour approbation à la Cour supérieure du Québec durant les prochaines semaines.

« La proposition de Sayona Québec et de Piedmont Lithium offre d'excellentes perspectives pour le développement de la filière batterie au Québec. Cette entente prévoit que le minerai extrait de la mine de La Corne serait converti et transformé en hydroxyde de lithium ici, au Québec. Elle contribue à notre objectif de produire au Québec la batterie la plus propre d'Amérique du Nord. La proximité de Piedmont Lithium avec les producteurs de véhicules électriques aux États-Unis apporte une valeur importante à notre stratégie, qui va du minerai jusqu'à la batterie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'annonce d'aujourd'hui reflète l'importance du secteur minier et des métaux précieux en Abitibi-Témiscamingue. Je suis fier que notre gouvernement fasse preuve de leadership et qu'il s'associe avec ces partenaires dans des projets porteurs pour notre région. Cela démontre notre engagement envers la relance de l'économie régionale et celle de tout le Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Québec possède tout le potentiel pour devenir un véritable leader dans le secteur stratégique des matériaux de batteries pour les véhicules électriques. Le projet de relance de Lithium Amérique du Nord que proposent Sayona Québec et Piedmont Lithium pose un autre jalon important dans le développement et la mise en place d'une chaîne de valeur complète du lithium au Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Située à La Corne , en Abitibi-Témiscamingue, la mine de Lithium Amérique du Nord a une capacité de production de 180 000 tonnes de concentrés de lithium. La minière possède aussi des installations pour produire du carbonate de lithium (à partir de spodumène de lithium), un élément essentiel servant à fabriquer des équipements électroniques ou des batteries électriques.

, en Abitibi-Témiscamingue, la mine de Lithium Amérique du Nord a une capacité de production de 180 000 tonnes de concentrés de lithium. La minière possède aussi des installations pour produire du carbonate de lithium (à partir de spodumène de lithium), un élément essentiel servant à fabriquer des équipements électroniques ou des batteries électriques. Sayona Québec, filiale de Sayona Mining, a vu le jour en 2016, à la suite de l'acquisition du projet Authier Lithium par Sayona Mining. Depuis, l'équipe a réalisé 9 000 mètres de forage et a investi plus de 7 millions de dollars dans divers travaux d'exploration. Outre le projet Authier Lithium, situé sur le territoire de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan et des municipalités de La Motte et de Preissac , Sayona Québec développe divers projets au Québec.

et de , Sayona Québec développe divers projets au Québec. Piedmont Lithium, propriété de Piedmont Lithium Limited (ASX:PLL; Nasdaq:PLL), est un projet de préproduction visant la production de 160 000 tonnes par année de concentré de spodumène et la fabrication de 22 700 tonnes par année d'hydroxyde de lithium de qualité batterie en Caroline du Nord. L'objectif : soutenir les chaînes d'approvisionnement en véhicules électriques et en batteries aux États-Unis et dans le monde. Piedmont Lithium détient un intérêt économique direct et indirect de 40 % dans Sayona Québec.

