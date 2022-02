BOUCHERVILLE, QC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Simoneau, leader nord-américain dans l'ingénierie et la fabrication d'équipements de chaufferie, est heureux d'annoncer l'acquisition de la propriété intellectuelle de Novatherm Énergie, une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de chaudières électriques et d'équipements de production d'énergie thermique.

« C'est avec enthousiasme et un grand respect pour les technologies de Novatherm Énergie que nous avons réalisé cette importante acquisition », a mentionné Mme Nancy Simoneau, présidente et chef de la direction de Groupe Simoneau.

« Dans une période de transformation des modèles d'affaires et où les façons de mener nos entreprises sont en pleines mouvances, Groupe Simoneau et Novatherm Énergie partagent un projet d'avenir commun : celui de maximiser la performance énergétique des équipements de chaufferies de nos clients, tout en contribuant à un effort global de réduire le réchauffement climatique », a-t-elle ajouté.

« Au fil des années nous avons développé une expertise et fourni des équipements modernes et innovateurs conçus et fabriqués au Québec selon les plus hauts standards de qualité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous joindre au Groupe Simoneau, véritable leader en Amérique du Nord, qui assurera la pérennité de nos efforts et de nos liens commerciaux », a mentionné M. Alex Lapierre, président de Novatherm Énergie.

« Rejoindre le Groupe Simoneau, c'est adhérer à une culture d'entreprise et des valeurs communes basées sur la passion, l'innovation et la collaboration. C'est aussi participer à la conception d'équipements de production d'énergie thermique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant leurs résultats », a-t-il conclu.

Cette acquisition permet de conserver l'expertise de ce secteur d'activité au Québec, ainsi que des emplois spécialisés de qualité. D'ailleurs, le fondateur et président de Novatherm Énergie, M. Alex Lapierre, fera bénéficier le Groupe Simoneau de sa vaste expérience et de son savoir-faire.

« C'est dans un esprit de collaboration que nos deux entreprises unissent leurs forces. Nous voulons continuer de valoriser les talents d'ici, en créant des emplois dans nos installations au Québec. La présence de Simoneau sur le territoire canadien et américain, permettra de continuer à faire le rayonner des innovations québécoises au-delà de nos frontières », a dit Mme Simoneau.

L'innovation industrielle au service de l'environnement

Avec comme vision de moderniser son industrie, le Groupe Simoneau met l'innovation et le dynamisme de ses équipes au service de la réduction des gaz à effet de serre.

Tout en restant compétitif en fonction des nouveaux défis économiques et environnementaux de ses clients, le Groupe Simoneau dispose aujourd'hui de l'équipement et des instruments les plus innovants de l'industrie en termes de rendement et d'efficacité énergétique. Un positionnement qui contribuera à la décarbonation des industries et à la réduction du réchauffement climatique par la commercialisation d'équipements de production d'énergie innovateurs, verts et à haute efficacité thermique.

« Forts de nos connaissances et de nos expériences respectives, nous accélérons aujourd'hui l'avancement d'un projet d'innovation, soit celui d'électrifier les solutions de chaufferie. Nos équipes d'ingénieurs et de techniciens continueront d'explorer de nouvelles avenues pour intégrer l'énergie électrique et d'autres sources renouvelables dans la production de vapeur ou de chaleur », a ajouté Mme Nancy Simoneau.

La plus grande gamme de chaudières industrielles sur le marché

Avec les équipements de Novatherm Énergie, le Groupe Simoneau détient maintenant la gamme la plus complète de chaudières industrielles sur le marché. Cette acquisition permet également d'ajouter à la force de vente du Groupe, le bras commercial de Novatherm Énergie, une expertise et une connaissance des chaudières électriques qui positionnera favorablement l'entreprise dans son marché.

Le Groupe Simoneau investit depuis bientôt 40 ans dans l'innovation des équipements de chaufferie. Ses chaudières MAVERICK®, SPARK®, WARDEN®, COMMANDER®, NOMAD® et VALIANT®, intègrent des innovations technologiques qui visent un rendement énergétique maximal et une maintenance plus efficace et plus sécuritaire des appareils sous pression.

À propos de Simoneau

Groupe Simoneau est un leader nord-américain dans l'ingénierie et la fabrication d'équipements de chaufferie. Avec 135 talents au Québec, en Ontario et aux États-Unis, Simoneau fabrique et dessert près de 500 installations de chaudières industrielles sur l'ensemble du territoire nord-américain. Le Groupe Simoneau offre la gamme la plus complète de chaudières haute performance à vapeur, à eau chaude, à tubes à feu et électriques sur le marché.

Renseignements: Mathieu Claise - 418 265-2512