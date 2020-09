Acquisition de la Plaza Hutchison - Une quarantaine de logements sociaux à venir dans Parc-Extension

« L'achat de la Plaza Hutchison est essentiel pour maintenir la mixité sociale et économique dans l'arrondissement. Il s'inscrit parmi les réalisations dont nous sommes les plus fiers, le logement social étant toujours au cœur de notre engagement. C'est une excellente nouvelle qui est entre autres le fruit d'une mobilisation exceptionnelle des gens du quartier. J'étais à leurs côtés depuis le jour 1, et cette mobilisation a abouti à un heureux dénouement » a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.