Acquisition de Groupe Pro-Fab par le fonds d'investissement québécois Kairos Capital Management

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Kairos Capital Management, s.e.c. (Kairos), un fonds québécois d'investissement privé, annonce aujourd'hui l'acquisition de Groupe Pro-Fab inc. (Pro-Fab), une entreprise spécialisée dans la construction et l'installation de bâtiments usinées et dont le siège est situé à Saint-Apollinaire au Québec. L'acquisition comprend également Guildcrest Homes (Guildcrest), filiale ontarienne à part entière de Pro-Fab. L'entreprise est à nouveau sous contrôle canadien après avoir fait partie pendant près de dix ans de Wynnchurch Capital, un fonds d'investissement privé basé aux États-Unis.

L'équipe de direction actuelle de Pro-Fab demeure en place et son président et chef de la direction, Martin Roy, ainsi que son chef de la direction financière, Martin Boulet, deviennent actionnaires de de la société.

Reconnu pour la haute qualité de fabrication de ses bâtiments construits en usine, Pro-Fab sera en mesure d'accélérer son développement grâce à l'appui de Kairos. Un important élément du succès de Pro-Fab tient à sa capacité à bien gérer sa chaîne d'approvisionnement, malgré la volatilité du prix des matériaux, ce qui est rassurant pour ses clients.

Accompagner Pro-Fab dans sa croissance

« Nous avons hâte d'accompagner l'équipe de direction de Pro-Fab dans la mise en œuvre de ses plans de croissance, » a déclaré Marc Desmarais, associé principal chez Kairos. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Martin Roy et Martin Boulet pour continuer à diriger la société et nous aider à identifier les occasions de développement et d'expansion. Leur investissement dans Pro-Fab représente un gage de confiance dans l'avenir de l'organisation. »

« Kairos Capital a l'intention de fournir l'accompagnement stratégique et les ressources financières à long terme nécessaires pour consolider le marché modulaire, un marché en pleine croissance et très fragmenté, au Canada, » ajoute M. Desmarais.

« En offrant des produits de qualité supérieure livrés rapidement et un accompagnement hors pair, nous sommes devenus un chef de file dans les bâtiments préfabriqués au Québec et en Ontario, » mentionne Martin Roy, président et chef de la direction de Pro-Fab. « Nos nouveaux partenaires chez Kairos partagent une vision commune, soit de continuer à investir dans notre croissance et nos gens. Nous sommes très heureux de travailler avec leur équipe. »

À propos du Groupe Pro-Fab inc.

Chef de file dans la construction de maisons modulaires (usinées) depuis plus de 30 ans, Pro-Fab est renommé pour la qualité ainsi que de la fiabilité de ses produits et de ses services. Proche des gens, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de distribution couvrant le Québec et l'Ontario. Pionnier dans son domaine, Groupe Pro-Fab offre une vaste sélection de modèles personnalisables pour tous les goûts et budgets, en plus de posséder un centre de décoration complet unique au Québec. Passionné et novateur, le Groupe Pro-Fab est aujourd'hui la référence dans le marché de la construction de bâtiments modulaires avec :

deux (2) usines de fabrication (à Vallée-Jonction au Québec et à Morewood , en Ontario );

, en ); sept (7) sites de maisons modèles à visiter à travers le Québec;

deux (2) centres de décoration complets (au Québec et en Ontario );

); plus de 330 employés;

plus de 200 plans de maisons personnalisables pour tous les goûts et budgets.

www.profab.ca et www.guildcrest.com

À propos de Kairos Capital Management s.e.c.

Kairos est un fonds d'investissement privé, basé à Montréal, qui fournit des ressources financières, stratégiques et commerciales à long terme à une variété d'entreprises canadiennes prometteuses de taille moyenne (mid-market). Le fonds, lancé en 2020 par des entrepreneurs québécois, a déjà réalisé plusieurs investissements dans des entreprises québécoises présentant un potentiel de croissance en Amérique du Nord. Kairos est un partenaire idéal pour les équipes de gestion entrepreneuriales ou les propriétaires qui cherchent à accélérer leur croissance et à créer de la valeur à long terme.

