Acquisition de Financière Fairstone Holdings Inc. par la Banque Duo du Canada

Ce regroupement entraînera la création d'une société de services financiers chef de file

avec des créances de plus de 4 G$



MONTRÉAL et TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Duo du Canada (la « Banque Duo »), un fournisseur de services financiers de Toronto appuyé par Stephen Smith, Centerbridge Partners L.P. et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ( le « RREO »), a conclu une entente définitive en vue d'acheter toutes les actions en circulation de Financière Fairstone Holdings Inc. (« Fairstone » ou la « Société »), ce qui inclut toutes ses filiales en exploitation, à un groupe d'investisseurs dirigé par J.C. Flowers & Co. LLC et Värde Partners Inc. Fairstone, dont le siège social est à Montréal, est le chef de file non bancaire au Canada de solutions de crédit responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre et possède des actifs d'une valeur consolidée de plus de 3 G$.

« La mission de la Banque Duo est d'offrir des produits financiers clairs et simples, axés sur la valeur, qui aident les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. L'entreprise de Fairstone, qui offre depuis près de 100 ans l'accès à du crédit responsable aux emprunteurs de quasi premier ordre, s'inscrit parfaitement dans cette mission » a déclaré Stephen Smith, président de la Banque Duo.

« Nous sommes très heureux de nous unir à une institution financière canadienne aussi dévouée que nous envers la clientèle et qui partage notre volonté d'aider les Canadiens ordinaires à obtenir des solutions de financement qui répondent à leurs besoins, a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de Fairstone. Nous sommes impatients de travailler à l'amélioration du potentiel de croissance complémentaire des deux entreprises. »

« La Banque Duo se spécialise dans les solutions de services clés en main et personnalisables, conçues pour renforcer la fidélité de la clientèle et accroître les ventes », a déclaré Trudy Fahie, chef de la direction de la Banque Duo. La gamme sans cesse croissante des produits et services de la Banque comprend les cartes de crédit, les programmes de récompenses, le financement des ventes au détail, les dépôts et les services de protection connexes.

Fairstone compte deux principaux secteurs d'activités : le prêt direct aux consommateurs par l'intermédiaire de son réseau de succursales et sa plateforme en ligne, et le financement des achats au détail et des achats de véhicules par l'entremise de détaillants et de concessionnaires automobiles. J.C. Flowers et Värde Partners ont acquis CitiFinancial Canada de Citi en 2017 et ont renommé l'entreprise Fairstone.

« Tout au long de sa croissance et de son expansion, Fairstone est demeurée centrée sur l'expérience client et a toujours appliqué de rigoureux mécanismes de conformité et de contrôle issus de son héritage bancaire. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à l'équipe de Fairstone par l'intermédiaire de la Banque Duo afin de soutenir leur prochaine étape de croissance commune », a déclaré Miriam Tawil, directrice générale de Centerbridge.

« Cette opération crée une entité canadienne de services financiers solide et diversifiée, financièrement robuste, dont l'excellence opérationnelle a été démontrée et qui a toujours affiché une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires Stephen Smith et Centerbridge à la poursuite du succès de l'entreprise issue du regroupement », a déclaré Jane Rowe, première directrice générale et responsable du service Actions du RREO.

L'entente vise toutes les activités de Fairstone et ses plus de 1400 employés. La clôture de l'opération devrait avoir lieu au cours du second trimestre de 2020, sous réserve des approbations des organismes de réglementation et du respect des autres conditions de clôture habituelles. Les modalités de l'opération ne sont pas divulguées.

RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de conseillers financiers et Torys LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP ont été les conseillers juridiques de la Banque Duo du Canada dans le cadre de l'opération. Willkie Farr & Gallagher LLP a agi à titre de conseiller juridique de Centerbridge Partners L.P., et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l., a été le conseiller juridique du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

À propos de la Financière Fairstone Holdings Inc.

Fairstone est le chef de file de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de plus de 3 G$. Fairstone, à la suite de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens depuis près de 100 ans un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Établie à Montréal, Fairstone est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca/fr/.

À propos de la Banque Duo du Canada

La Banque Duo est une banque canadienne de l'annexe I dont la mission est d'offrir des produits financiers clairs et simples, axés sur la valeur, qui aident les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. La Banque Duo se spécialise dans les solutions de services clés en main et personnalisables, conçues pour renforcer la fidélité de la clientèle et accroître les ventes. La gamme sans cesse croissante de ses produits et services comprend les cartes de crédit, les programmes de récompenses, les services de protection connexes et les dépôts. Ses services financiers axés sur la valeur, ses canaux de vente robustes et ses solutions opérationnelles innovatrices et efficientes font de la Banque Duo le partenaire idéal des fournisseurs de services chef de file désireux d'offrir des solutions financières à leurs clients. Établie à Toronto, la Banque Duo est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs mené par des fonds gérés par des sociétés affiliées de Stephen Smith et Centerbridge Partners L.P. Apprenez-en plus à www.banqueduo.com.

À propos de Stephen Smith

Stephen Smith est l'un des plus grands entrepreneurs en services financiers au Canada. Il est président du conseil, chef de la direction et cofondateur de la Financière First National, le plus grand prêteur hypothécaire non bancaire au Canada avec 110 G$ en prêts hypothécaires. Il est président du conseil de la Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty, dont il est copropriétaire avec le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et il est le plus grand actionnaire de la Banque Équitable, premier prêteur alternatif au Canada et neuvième banque en importance au pays. En 2015, l'Université Queen's a annoncé qu'elle nommait son école de gestion Stephen J.R. Smith School of Business en l'honneur de M. Smith et de son don historique de 50 M$ à l'école.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société de gestion d'investissement privée employant une démarche souple dans différents domaines d'investissement - capitaux privés, crédit et stratégies connexes, immobilier -, afin de trouver les occasions les plus attrayantes pour ses investisseurs et partenaires. La société a été fondée en 2005 et depuis décembre 2019, elle gère environ 27 G$ d'actifs avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge noue des partenariats avec des équipes de direction de calibre mondial dans des secteurs et des régions spécifiques pour aider les entreprises à réaliser leurs objectifs opérationnels et financiers. Pour plus d'information, consultez www.centerbridge.com.

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Avec un actif net sous gestion de 201,4 G$ au 30 juin 2019, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990 (à moins d'indication contraire, tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2018). Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui était entièrement capitalisé au 31 décembre 2018, place l'actif de la caisse et administre les rentes des 327 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez le RREO sur Twitter (@OtppInfo).

SOURCE Financière Fairstone Holdings Inc.

Renseignements: Financière Fairstone Holdings Inc. : Fiona Story, Vice-présidente, Communications d'entreprise, [email protected], +1 (438) 843-5442; Banque Duo du Canada, Trudy Fahie, chef de la direction, [email protected]

Liens connexes

https://www.fairstone.ca/