Acquisition de Cable Amos par Vidéotron - Pierre Karl Péladeau et Jean-François Pruneau à Amos

« L'empreinte de la famille Dufresne en Abitibi est indélébile. Elle a fait partie du quotidien des citoyens de la région depuis sa fondation en 1957. C'est l'une des raisons pour laquelle cette transaction nous rend si fiers. Cable Amos est une entreprise familiale tout comme Québecor et nous sommes heureux de joindre nos forces pour encore mieux desservir les Abitibiens et Abitibiennes », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Il s'agit d'une très belle journée pour Vidéotron, nous sommes fiers et fébriles à l'idée d'offrir nos services dans la région. Aujourd'hui se voulait l'occasion tout indiquée de faire connaissance avec les employés de Cable Amos avec qui nous sommes impatients de travailler. Mes discussions avec les gens de la région me confirment ce que nous entendons depuis plusieurs mois : les Abitibiens sont aussi excités que nous de l'arrivée prochaine de Vidéotron dans leurs foyers », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Lorsque nous avons pris la décision qu'il était temps pour nous de passer le flambeau, nous avons immédiatement identifié Vidéotron comme étant la meilleure option pour notre région et la mieux placée pour garder notre entreprise sur le chemin du succès. Cable Amos est une entreprise familiale depuis deux générations et nous sommes heureux de voir une autre entreprise familiale prendre le relai » a ajouté la direction de Cable Amos.

Cette acquisition devrait être effective au courant du printemps 2020 et est sujette à l'approbation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à diverses conditions usuelles. Dès lors, les équipes de Vidéotron viendront à la rencontre des Abitibiens demeurant sur le territoire couvert par Cable Amos afin de présenter ses produits et d'effectuer ses premières installations.

Rappelons que Vidéotron comptait déjà offrir des produits et des services dans le reste de la région en s'interconnectant au réseau de Cablevision. Avec cette acquisition, le fleuron québécois sera en mesure de connecter un nombre encore plus important de citoyens en Abitibi-Témiscamingue.

Pour en apprendre plus sur l'univers d'Helix : https://videotron.com/helix.

