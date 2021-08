Acquisition de Bray, Larouche & Associés - TOTEM Recrutement poursuit sa croissance

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - TOTEM Recrutement est fière d'annoncer la poursuite de son développement au Québec avec l'acquisition de la firme Bray, Larouche & Associés, entreprise spécialisée en recrutement administratif. Cette acquisition s'inscrit également dans le cadre d'un processus de relève et permettra d'assurer la continuité de la firme Bray, Larouche & Associés, une entreprise 100 % québécoise qui fête cette année ses 30 ans d'existence.

Filiale du Groupe Adéquat, spécialiste du recrutement et du travail temporaire de niveau mondial, TOTEM répond, à travers cette acquisition, à l'ambition du groupe déjà présent dans cinq pays, de développer son réseau à l'international et de renforcer ses expertises sectorielles. L'offre de service de TOTEM sera ainsi bonifiée avec l'expertise reconnue de Bray, Larouche & Associés.

Bray, Larouche & Associés a choisi TOTEM, car celle-ci partage les mêmes valeurs et les mêmes méthodes de travail ainsi qu'une forte connaissance du marché local. Les deux entreprises à taille humaine ont le souci de livrer un service personnalisé et de qualité, en plus de porter une attention particulière au bien-être de leurs collaborateurs. Les associés de Bray, Larouche & Associés ont confiance que TOTEM a toutes les qualités pour assurer la bonne continuité de leurs affaires, de la marque et de l'accompagnement des compétences de ses collaborateurs.

Pour les clients, la relation privilégiée avec les spécialistes sectoriels de Bray, Larouche & Associés est inchangée et ils pourront bénéficier d'une offre globale au service de leur recrutement grâce aux sept divisions d'expertises de TOTEM :

Comptabilité

Juridique

Assurance

Administration

Ressources humaines

Construction

Achat et logistique

Soulignons aussi que les deux marques historiques et tous les effectifs sont conservés.

Citations

« Nous sommes très fiers de faire l'acquisition d'une firme telle que Bray, Larouche & Associés. TOTEM est une entreprise en pleine expansion et les compétences reconnues de Bray, Larouche et Associés sont une véritable plus-value pour l'équipe comme pour nos clients qui pourront désormais bénéficier d'une offre de service bonifiée. »

- Marie-Nolwenn Trillot, présidente et associée chez TOTEM, et Jérémy Muller, vice-président et associé chez TOTEM

« Lorsque nous avons choisi de nous retirer des affaires, nous souhaitions trouver des releveurs en concordance avec notre philosophie d'entreprise. Nous avons choisi TOTEM pour son expertise, son excellente réputation ainsi que les valeurs et les méthodes de travail que nous avons en commun. Nous sommes confiants que TOTEM assurera la bonne continuité de nos affaires, que ce soit pour nos clients comme pour nos employés. »

- Yahne Bray et Sylvie Larouche, associées et fondatrices, Bray, Larouche et Associés

À propos de TOTEM

Depuis presque 20 ans, TOTEM recrute les meilleurs candidats au Québec avec sept divisions d'expertises : comptabilité, juridique, assurance, administration, ressources humaines, construction ainsi qu'achat et logistique. L'entreprise est une filiale d'Adéquat, entreprise internationale de recrutement comptant près de 300 bureaux dans le monde, des agences dans cinq pays et plus de 1500 collaborateurs. Plus d'informations à totemrecrute.ca

Facebook : @totemrecrute; LinkedIn : TOTEM Recruteur de talent; Twitter : @TOTEMRecrute

À propos de Bray, Larouche et Associés

Fondée en 1991 par Yahne Bray et Sylvie Larouche, deux passionnées de recrutement, Bray, Larouche et Associés est une firme spécialisée dans la recherche d'emploi et le placement de ressources temporaires ou permanents pour le secteur administratif. Plus d'informations à braylarouche.com.

SOURCE TOTEM

Renseignements: Mélissa Bradette, Conseillère principale, Bureau : 514 667-0196 poste 402, Cellulaire : 514 804-2481, [email protected]; Source : Marie-Nolwenn Trillot, Présidente et associée, TOTEM Recrutement, 514 954-3883 #224, [email protected]; Jérémy Muller, Vice-président et associé, TOTEM Recrutement, 514 954-3883 #237, [email protected]