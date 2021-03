Acquisition de 5 propriétés en 5 semaines par le Groupe Quint

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Quint continue son expansion dans le marché de l'acquisition de complexes industriels dans la grande région de Montréal grâce à l'achat de 4 propriétés industriels et d'un centre commercial dans le dernier mois, a annoncé l'entreprise le 23 mars 2021 par voie de communiqué de presse.

Cette transaction s'aligne parfaitement avec la stratégie d'expansion de la firme de développement immobilier dans le domaine industriel et commercial à travers l'Amérique du Nord. Le Groupe Quint est l'une des firmes immobilières les plus actives dans la province en ce moment après l'acquisition du 10251 Ray-Lawson, du 5045 rue Ontario à Montréal, du 2865-2925 rue Botham à ville St-Laurent, du 131 boul. Hymus à Pointe-Claire et du centre commercial et à bureaux Plaza Val Marie à St-Léonard.

Le président du Groupe Quint est présentement dans les étapes suivant la planification du redéveloppement de la majorité de ses propriétés de leur terrain excédentaire, ce qui permettra d'accueillir de nouveaux locataires.

Le groupe immobilier compte multiplier ses actifs dans la région de la métropole québécoise, de même qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis dans les mois à venir.

Le Groupe Quint, fondé en 2015, possède maintenant plus de 8.5 millions de pieds carrés de superficie locative. Pour de plus amples renseignements nous vous prions de contacter notre équipe à la location au 514-498-4444.

Renseignements: Jeff Klaiman 514-498-4444 poste 225

