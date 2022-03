Acquisition d'un immeuble et d'un terrain vacant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles

QUÉBEC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, annoncent aujourd'hui l'acquisition d'un immeuble et d'un terrain vacant par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS), dans le but d'y aménager des bureaux et des logements pour répondre aux besoins de courts séjours des médecins et des professionnels de la santé et des services sociaux.

Le CISSS des Îles disposera, avec l'immeuble, d'une soixantaine de bureaux, de 15 lofts, incluant deux appartements de quatre pièces et demie. En outre, le terrain vacant permettra, quant à lui, de régler un problème de manque d'espaces de stationnement, d'augmenter les espaces de stockage et d'entreposer du matériel et des fournitures dans des entrepôts bâtis à des coûts bien moindres.

« Je me réjouis de la finalisation de ce processus d'acquisition de nouveaux bâtiments pour le compte du CISSS des Îles. L'appui de notre gouvernement à ce projet démontre toute l'importance que nous accordons à l'amélioration des conditions de travail du personnel du réseau de la santé. C'est aussi la preuve de notre engagement à faciliter l'accès à des soins et des services de qualité pour nos citoyens. L'acquisition de ces immeubles aura un effet positif notable sur l'attractivité du CISSS des Îles et sur la motivation du personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les Îles-de-la-Madeleine récoltent les bénéfices des nombreux efforts déployés dans les dernières années pour attirer des travailleurs et des familles dans l'archipel. La population grandit et se dynamise et l'organisation des soins de santé emboîte le pas. Avec le soutien de notre gouvernement, le CISSS annonce aujourd'hui une solution innovante pour assurer son bon fonctionnement et améliorer la rétention de personnel dans la région. C'est un exemple parfait de projet adapté à la réalité régionale qui permettra d'assurer à la population des services de proximité de qualité. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Cette double acquisition permettra au CISSS de répondre immédiatement à la faible disponibilité de l'offre d'hébergement sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine avec un taux d'inoccupation à 0, bien en dessous du seuil d'équilibre de 3 %.

L'acquisition d'un immeuble et d'un terrain vacant pour le compte du CISSS des Îles offre, entre autres, les avantages suivants :

un temps de réalisation du projet plus rapide et plus court ;



un coût de projet très bas comparativement à la construction d'un immeuble neuf ;



la disponibilité d'un bâtiment en béton, ce qui constitue la meilleure qualité d'insonorisation, et le fait que toutes les chambres sont équipées d'air climatisé par thermopompe.

